Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 27 января они продают его в среднем по 59,72 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время в экспертной среде ожидают, что в скором времени водителей настигнет более высокое подорожание – по прогнозам, в конце января-начале февраля бензин может вырасти в цены на 1 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают, что на увеличение стоимости топлива будут влиять сразу несколько факторов:

рост внешних котировок;

колебания на валютном рынке.

Впрочем, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, при определенных обстоятельствах цены могут и не вырасти. По его словам, этому может поспособствовать падение цен на нефть.

Вместе с тем, констатируют аналитики, на прошлой неделе бензин в Украине уже существенно подорожал – при чем как в опте, так и в рознице. Так, на вечер пятницы, 23 января (по сравнению с 16 января):

В опте средняя цена бензина А-95 выросла сразу на 2,45 грн/л – до 53,97 грн/л.

На АЗС рост составил 95 коп./л.

Какие цены на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", 27 января украинские АЗС продают бензин по 51-62,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках BVS, Grand Petrol, SOCAR, WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время стоимость автогаза установила рекорд за последние несколько лет. Дороже это топливо стоило лишь в начале полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!