Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подорожал бензин А-95. Так, 9 декабря АЗС продают его в среднем по 58,32 грн/л, что на 4 коп. выше, чем было днем ранее. Впрочем, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (14 декабря) стоимость бензина в украинской рознице не претерпит значительных изменений.

Об этом этом говорится в материале delo.ua. При чем, подчеркивается, на ситуацию не повлияет даже то, что в последнее время в опте ресурс подешевел – вечером 5 декабря (конец прошлой рабочей недели) средняя оптовая цена А-95 по сравнению с 28 ноября снизилась на 44 коп./л –до 49,39 грн/л.

Причин же для этого несколько. В частности:

Недовольство сетей АЗС ноябрьскими заработками.

Как объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, дело в том, что большинство сетей и оптовых трейдеров "очень плохо отработали ноябрь". Соответственно, в декабре они постараются компенсировать потери.

Ожидание новых акцизов.

С 1 декабря в Украине вступят в силу повышенные акцизы на топливо. Что, признают, в частности, в НБУ, спровоцирует рост стоимости ресурса.

Впрочем, подчеркивают авторы материала, в условиях дальнейшего снижения оптовых цен сети могут активизировать маркетинговую борьбу. И, в частности, "начать акции к зимним праздникам за несколько недель до Рождества".

"Таким образом на этой неделе цены на бензин на АЗС будут неизменными", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 9 декабря украинские АЗС продают бензин в среднем по 50-61,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются начать глобальную кампанию по детенизации рынка топлива. В результате должны быть идентифицированы и закрыты все нелегальные АЗС.

