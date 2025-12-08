АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ рассказали, к чему готовиться украинцам

В Украине ожидается существенный рост цен на топливо – в частности, бензин. Причина – новые акцизы, которые вступят в силу 1 января 2026 года. Впрочем, прогнозируется, до конца 2025 года стоимость топлива в Украине сильно меняться не будет.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: повышение акцизов спровоцирует рост стоимости топлива не только в 2026-м, но и в более отдаленном будущем.

"Планируемое повышение акцизной нагрузки на топливо будет предопределять ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", – говорится в сообщении.

Как вырастут акцизы на топливо в Украине

В целом же, согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 года акцизы обновятся не только для бензина, но и других видов топлива. Так:

На бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

На дизель – с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро.

На автогаз – с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

Прогноз по ценам на бензин до конца 2025 года

В то же время, говорится в материале delo.ua, в течение декабря стоимость бензина в украинской рознице не претерпит значительных изменений. Причем даже несмотря на то, что в последнее время "бензин в опте подешевел".

"Нет смысла снижать цены, чтобы через несколько недель снова повышать их из-за акцизов. Я думаю, что до весны у нас будет длительный стабильный период цен на АЗС", – объяснил сложившуюся ситуацию основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

