Украинские АЗС переписали ощутимо цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 24 июля они продают его в среднем по 59,04 грн/л – что на 1 коп. дороже, чем днем ранее. Всего же с начала лета топливо выросло в цене на 4,49 грн (2 июня оно стоило средние 54,55 грн/л). Таким образом, за это время стоимость 50-литрового бака бензина подорожала сразу на 224 грн – со средних 2 728 до 2 952 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54,26-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,26 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В то же время, в экспертных кругах считают, что в целом на этой неделе (заканчивается 27 июля) бензин в Украине может подорожать. По прогнозам, рост составит до 50 коп./л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, поспособствовать этому может обмеление Дуная. Дело в том, рассказал эксперт delo.ua, что:

Из-за этого баржи заходят загруженными на 20-30%.

Это привело к определенному дефициту топлива.

В частности, объемы, которые должны были зайти в страну по этому пути 22 июля, было раскуплено намного раньше. А те, кто не успел его приобрести, фактически, остались ни с чем.

Украинцев предупреждают об опасности на АЗС

В то же время, рассказали ранее в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), подпольные АЗС несут, которые продолжают действовать в Украине, несут большую угрозу как водителям, так и стране. Ведь хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также:

Уклонения от уплаты налогов.

Выплат зарплат "в конвертах".

"Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономику. И уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержки обороноспособности страны", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на мировых рынках выросли цены на нефть. Утром 24 июля фьючерсы на марку Brent подорожали на 21 цент, или 0,3% – до 68,72 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 22 цента, или те же 0,3% – до 65,47 доллара за баррель.

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