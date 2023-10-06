Украинские АЗС отказались от старых цен: сколько теперь стоит бензин

Украинские АЗС повысили цены на бензин и дизель. Так, бензин А-95 на заправках продают в среднем по 55,41 грн/л, что на 30 коп. дороже, чем было 30 сентября. Дизель подорожал на 41 коп. – до 55,5 грн/л.

Об єтом сообщает Enkorr. По его данным, цены на бензин отдельные сети повысили в диапазоне от 4 коп./л (БРСМ-Нафта) до 1,5 грн/л (Neftek).

Впрочем, сделали это не все. Так:

ряд сетей оставил их на прежнем уровне;

сеть Авантаж 7 сбросила со стоимости ресурса 60 коп./л.

Стоимость дизеля же в отдельных сетях выросла от 9 коп./л (Олас) до 1,5 грн/л (Neftek). Как и с бензином, цены повышали не все: ряд сетей их не переписывал.

Видео дня

Сколько стоит на заправках бензин

Дешевле всего бензин А-95 продают в сети Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А кроме того:

Маркет – 50,69 грн/л;

Фактор – 50,7 грн/л;

Укр-Петроль – 51,8 грн/л;

БРСМ-Нафта – 52,73 грн/л.

Дороже всего ресурс стоит на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG, Neftek – 57,99 грн/л;

Shell – 57,79 грн/л;

KLO – 56,79 грн/л;

AMIC – 56,24 грн/л.

Какие цены на дизель

Самые низкие цены на дизель выставили в сети Фактор – 50,5 грн/л. А помимо нее:

Маркет – 50,89 грн/л;

Авантаж 7 – 51,55 грн/л;

Укр-Петроль – 51,8 грн/л;

Олас – 52,99 грн/л.

Самые высокие – на заправках SOCAR, 58,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG, Neftek – 57,99 грн/л;

Shell – 57,79 грн/л;

AMIC – 56,47 грн/л;

KLO – 56,29 грн/л.

Как избежать недолива топлива

В то же время на некоторых АЗС украинцы могут "нарваться" на недолив топлива – хотя в целом это явление редко. Чтобы уберечься от него, стоит следовать пяти простым правилам:

в теплое время года заправляться утром – когда топливо в емкостях АЗС еще не нагрелось;

выбирать большие сети АЗС с современным оборудованием – они заботятся о своей репутации "и не обманывают клиентов";

заправляться из той колонки, где только что заправлялся другой автомобиль – это гарантирует, что горючее прокачано и насос изнутри смазан им;

избегать неизвестных АЗС;

заправлять авто самостоятельно или заливать горючее в канистры, на которые нанесена соответствующая маркировка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в Украине закрыли 53 АЗС сети Avantage7, которая позиционирует себя как "топливный дискаунтер". Компания лишилась лицензии на розничную торговлю топливом для указанного количества станций. При этом СМИ сообщают, что заправки продолжают работать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!