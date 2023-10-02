Закрыты 53 АЗС: известная сеть в Украине лишилась ключевой лицензии

В Украине закрыли 53 АЗС сети Avantage7, которая позиционирует себя как "топливный дискаунтер". Компания лишилась лицензии на розничную торговлю топливом.

Об этом стало известно из сообщения Avantage7. В компании заявили, что их якобы "наказывают за низкие цены". Но на самом деле проблема в другом, объяснил глава парламентского по вопросам налогов Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Нардеп напомнил, что в рейтинге уплаченных налогов с литра горючего сеть АЗС Avantage7 оказалась на последнем месте. Ее налоговый показатель не просто ниже, чем у конкурентов – он отрицательный, "минус" 0,4 грн на каждом литре.

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"Одна из небольших, но печально известных, сетей АЗС возмутилась по поводу действий Государственной налоговой службы, направленных на обеспечение полноты уплаты налогов сетью в войну в воюющей стране. В качестве причины такого "дерзкого" требования, сеть не долго думая придумала то, что ей не дают продавать дешевое топливо... Кстати, соседям по рейтингу советовал бы также задуматься над своим налоговым поведением в войну", – написал Гетманцев.

Ранее в медиа появилась информация, что Avantage7 получила убытки по итогам первого полугодия 2023 года. Однако в сети АЗС эту информацию опровергли, а также заверили, что компания уплачивает все налоги и сборы, но не предоставили никаких цифр, подтверждающих это заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины определил "Укрнафту" управляющим активов компании Glusco. То есть "Нафтогаз трейдинг" точно больше не будет заниматься сетью заправок Медведчука.

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