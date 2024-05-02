Украинские АЗС отказались от старых цен и ощутимо переписали стоимость бензина: сколько теперь стоит литр

За первые неполные 2 суток мая бензин А-95 в Украине ощутимо подорожал. Так, 2 мая АЗС продают его в среднем по 55,97 грн/л, что на 58 коп. выше, чем 30 апреля.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". По ее данным, в целом крупные сети заправок реализуют бензин по 51,95-61,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 10 грн/л.

Где бензин самый дешевый

Самые низкие цены, по данным аналитиков, выставили в сети Авантаж 7 – 51,95 грн/л. А кроме того:

ZOG – 52,5 грн/л;

Фактор – 52,7 грн/л;

Укр-Петроль – 52,77 грн/л;

Marshal – 52,8 грн/л.

Какие АЗС выставили самые высокие цены

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 61,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 57,92 грн/л;

Neftek – 57,49 грн/л.

Что будет с ценами на топливо до конца весны

В свою очередь, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что дальнейшее повышение цен на топливо весной-2024 является маловероятным. Ведь рынок перенасыщен ресурсом.

Он подчеркнул: одним из ключевых факторов, влияющих на это, является пониженный спрос. "Население перестало активно использовать автомобильный транспорт из-за разных обстоятельств. Включая экономические и социальные", – объяснил Сиренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы могут получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

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