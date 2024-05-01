На АЗС украинцам вместо топлива продавали "бодягу": где заливали поддельный бензин

На некоторых заправках украинцы могут получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

Одна из таких заправок действовала в Киеве. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), общая стоимость изъятого топлива и оборудования на ней составляет более 1 млн грн.

"В частности, на заправке отсутствовали разрешительные документы, лицензии на розничную торговлю горючим, сертификаты качества на продаваемое топливо и документы о его происхождении. Также детективы зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов", – говорится в сообщении.

Также было разоблачено производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 и А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Где заправляться, чтобы не получить "бодягу"

В то же время топливные эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Ведь там риск получить некачественное топливо намного меньше.

Дело в том, что хотя "бодяги" в Украине и стало меньше, полностью с рынка она не исчезла. Продают же фальсификат в основном в небольших населенных пунктах.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его поддельным топливом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.

Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских премиальных сетях АЗС стоимость бензина А-95 достигла исторического максимума – значительно превысив 60 грн/л. При этом в целом в конце апреля стоимость ресурса на заправочных станциях составляла 55,39 грн/л – на 69 коп./л дороже, чем за неделю до этого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!