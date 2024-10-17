Украинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр

На украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 17 октября они определили его стоимость в средние 56,6 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было в течении 10-16 октября, когда цена удерживалась на среднем уровне 56,59 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

В то же время, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, предпосылок для существенных изменений цены на бензин нет. Дело в том, что:

трейдеры поддерживают уровень запасов топлива в стране выше среднего;

коммерческое потребление "на 10-15% ниже прошлогоднего" – что сдерживает цены от роста.

"Фактор роста цены на нефть пока не сыграл, а нефть марки Brent еще не закрепилась на уровне 80 долларов/баррель. Так что пока можно не ожидать резкого подорожания бензина и дизеля на АЗС", – сказал Леушкин.

Впрочем, подчеркнул он, не стоит исключать воздействия на рынок непрогнозируемых факторов, которые могут перевернуть ситуацию. Среди таких он назвал "эскалацию конфликта на ближнем востоке или выборы в США".

На сотнях АЗС продают фальсификат

Вместе с тем, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%. Среди лидеров также:

Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

В то же время, в одной из областей вообще не было обнаружено нелегальных АЗС. Ею стала Херсонская.

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – рассказали в Нафтогазовой Ассоциация Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же на Львовщине разоблачили незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

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