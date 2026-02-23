Украинские АЗС не стали удерживать цены: стоимость бензина заметно переписали

За выходные на украинских АЗС заметно подорожал бензин А-95. Так, в понедельник 23 февраля они продают его в среднем по 61,46 грн/л, что сразу на 53 коп. выше, чем было в пятницу 20 февраля. В то же время, в экспертных кругах ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 1 марта) рост цен продолжится.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: к подорожанию может привести ряд факторов. В частности:

Рост мировых цен на нефть.

Он произошел на фоне обострения риторики между США и Ираном и сокращения запасов сырья в Америке. По данным investing.com, 23 февраля на 16:44 по Киеву, марка Brent торговалась по 71,82 доллара за баррель, что на 0,73% превышало стоимость предыдущей сессии.

Подорожание бензина в опте.

"Оптовые цены на бензин несколько выросли во второй половине недели, хотя в течение недели продемонстрировали спад. По состоянию на вечер пятницы, 20 февраля, по сравнению с 18 февраля, средняя цена бензина А-95 выросла на 25 коп./л – до 52,55 грн/л, а по сравнению с 12 февраля бензин подешевел на 71 коп./л.", – говорится в материале.

Рост стоимости ресурса на АЗС крупных сетей.

Это, отмечается, может привести к повышения цен на бензин на АЗС других сетей – в пределах 1 грн/л.

В то же время, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, при определенном развитии событий, нельзя исключать, что в обозримом будущем цены на бензин вырастут сразу на 3-5 грн. По его словам, это может произойти в случае резкого обострения американо-иранского конфликта.

"Если начнется война, сразу же начнет дорожать нефть: цена на сырье поднимется выше 80 долларов за баррель. Если такая цена продержится дольше двух недель, цены на бензин и дизель на украинских АЗС вырастут", – объяснил Леушкин.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 55,52-64,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol, WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Укр-Петроль.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта – и в феврале эта работа продолжилась.

