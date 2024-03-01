Украинские АЗС не стали удерживать цены на популярное топливо: сколько теперь стоит автогаз

За февраль автогаз в Украине подорожал на 66 коп. – до средних 28,04 грн/л (на 1 марта). При чем, практически во всех крупных сетях АЗС. Впрочем, в дальнейшем участники рынка ожидают стабилизации стоимости топлива – по их прогнозу, она не будет ни расти, ни снижаться.

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается, что не поменяли цены за месяц только сети АЗС:

SOCAR, где стоимость автогаза осталась на прежнем уровне в 28,99 грн/л;

Авантаж 7, где осталась прежняя цена в 25,95 грн/л;

ОККО, где снизили стоимость топлива на 17 коп./л, до 28,99 грн/л;

WOG, где автогаз подешевел на 13 коп./л, до 28,98 грн/л.

Где подорожало больше всего

В целом же АЗС повысили цены на автогаз в пределах от 19 коп. до 2,1 грн/л. Больше всего ресурс подорожал на заправках:

Ovis – на 2,1 грн/л, до 28,39 грн/л;

Luxwen – на 1,9 грн/л, до 27,49 грн/л;

Укрнафта – на 1,5 грн/л, до 27,9 грн/л;

AMIC – на 1,49 грн/л, до 27,81 грн/л;

VST– на 1,4 грн/л, до 27,8 грн/л.

Где самые высокие цены

В целом, 1 марта, по данным аналитиков, автогаз продают на заправках по 25,95-28,99 грн/л. Самые высокие цен установили:

ОККО, SOCAR – 28,99 грн/л;

WOG – 28,98 грн/л;

Shell – 28,65 грн/л;

Neftek – 28,49 грн/л;

KLO – 28,49 грн/л;

Ovis – 28,39 грн/л.

Гже дешевле всего

Дешевле всего ресурс стоит на заправках Авантаж 7 – 25,95 грн/л. А кроме того:

Green Wave – 26,3 грн/л;

Marshal – 26,74 грн/л;

RLS – 26,9 грн/л;

Катрал – 26,97 грн/л;

БРСМ-Нафта – 26,98 грн/л;

Rodnik – 26,99 грн/л.

Что будет с ценами дальше

В то же время, в дальнейшем участники рынка ожидают стабилизации стоимости топлива – по их прогнозу, она не будет ни расти, ни снижаться. Как объяснили аналитики, по словам операторов, резкое изменение динамики оптовых цен на фоне рекордно низкого спроса спровоцирует остановку адекватного роста розничных цен.

"Вероятнее всего, сети низшего ценового диапазона быстро отреагируют на ситуацию и прекратят рост, а некоторые вообще могут снизить цены. ... [Однако в целом] Цены на газ пока не будут расти, но и падения тоже, скорее всего, не будет", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается и ощутимое подорожание бензина. По прогнозам, в марте стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л – превысив порог в 52 грн/л.

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