Украинские АЗС не стали удерживать цены на бензин: сколько теперь стоит литр

Цены на бензин А-95 в Украине продолжают расти. Так, 2 марта АЗС продают его в среднем по 53,81 грн, что на 4 коп. выше, чем днем ранее. В целом же за последнее время стоимость ресурса увеличилась на 2,34 грн/л. В начале текущего этапа подорожания, 7 марта, он стоил в среднем 51,47 грн/л.

В общем же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин по 49,95-58,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,04 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 58,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 57,49 грн/л;

Shell – 56,42 грн/л;

Neftek – 55,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 49,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50,1 грн/л.

Почему бензин подорожал

Причиной роста цен, по словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, является изменение мировой конъюнктуры, передает "Апостроф". Он объяснил:

в начале 2024 года баррель нефти стоил 77 долларов;

сейчас цена "повысилась до 86 долларов".

"То есть подорожание составило более 10%. Конечно, это влечет за собой и повышение цен на топливо", – рассказал эксперт.

Украинцам вместо бензина заливали "бодягу"

В то же время, на отдельных заправках у украинцев есть риск "нарваться" на поддельное топливо. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

всего в сеть входило 8 заправок;

ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Ранее же БЭБ разоблачило производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киева. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 та А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, сохранение же топлива при перевозке грузов может быть достигнуто с помощью правильного распределения груза. А также обслуживания системы торможения.

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