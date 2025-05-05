Украинские IT-специалисты начали снижать зарплатные ожидания: что заставляет их идти на уступки

Более 40% украинских айтишников были вынуждены снизить свои зарплатные ожидания на фоне сложностей с трудоустройством, высокой конкуренции и ограниченного количества вакансий в 2024 году. Это свидетельствует о существенном охлаждении рынка ІТ, на котором даже опытным специалистам все труднее найти новую работу с достойной оплатой.

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Об этом говорится в новом исследовании DOU, которое проанализировало настроения и опыт более 3800 IT-специалистов. Несмотря на активизацию поиска работы, в частности 53% айтишников в Украине и 61% за рубежом активно искали новую вакансию – успешность трудоустройства снизилась: только 55% кандидатов нашли новую работу, тогда как в 2022 году таких было 70%.

Если раньше большая часть специалистов находила новую работу менее чем за месяц, то сейчас на это уходит значительно больше времени. В 2023 году 49% украинских специалистов трудоустраивались за месяц, а в 2024-м – только 35%. За рубежом ситуация похожая: с 46 до 32%. Более половины соискателей тратит на поиск более двух месяцев, а больше всего времени на это уходит у дизайнеров, проектных менеджеров и маркетологов.

В Украине успешнее всего находили работу специалисты по данным (Data), джуниоры и интерны. Среди них 64% устроились на новую позицию. За рубежом лидерами были сеньоры и DevOps/SRE – более 70% из них достигли цели. В то же время лидерам и топ-менеджерам (CEO, CTO и т.д.) трудоустроиться было сложнее – только примерно половина нашла новую работу.

Нетехнические специалисты, такие как HR, дизайнеры или специалисты по финансам, испытывали наибольшие трудности. Только 37-40% из них смогли сменить работу успешно. В Украине лидерами среди платформ стали Djinni (28% наймов), LinkedIn (24%) и DOU (19%). За рубежом самым эффективным был LinkedIn – через него наём происходил в 38% случаев. Интересно, что личные знакомства также остаются важным каналом, ведь 9% украинских специалистов и 17% за рубежом получили новую работу благодаря друзьям или коллегам.

Большинство специалистов (57%) после смены места работы получили повышение зарплаты, но это меньше, чем в прошлом году (65%). 22% остались на том же уровне, а 21% согласились на меньшую зарплату. Чаще всего теряют в зарплате специалисты по HR, дизайну и управлению проектами, а вот аналитики, QA, продажники и Data-специалисты имели больше шансов получить повышение.

Сеньорам и лидам приходилось идти на компромиссы: 36% лидов в Украине и 24% за рубежом после длительных поисков соглашались на более низкую зарплату. В 2024 году активность соискателей возросла: 43% в Украине и 55% за рубежом подавались на 20+ вакансий.

При этом джуниоры проходили меньше собеседований, а тестовые задания для них почти стали обязательными: выполняли их 81% украинских новичков и до 91% дизайнеров. Технические специалисты все чаще сталкиваются с live-coding интервью: такое проходили 44% в Украине и 50% за рубежом.

Около 70% айтишников используют ИИ в поиске работы. Джуны – самые активные пользователи (78%). Чаще всего применяют ИИ для создания резюме (50%), мотивационных писем (41%) и портфолио (более 40% дизайнеров). Основными препятствиями айтишники назвали:

недостаток обратной связи от работодателей (55%);

высокую конкуренцию (52%);

затяжной процесс отбора (45%);

низкие зарплатные предложения (43%);

недостаток актуальных вакансий (42%).

Для джунов отдельной проблемой стали неоплачиваемые тестовые задания, а для нетехнических специалистов – требование работать из офиса. Ветераны ВСУ сталкиваются с предвзятым отношением. Компании же, в свою очередь, жалуются на низкий профессиональный уровень кандидатов (52%) и нерелевантный опыт (44%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самый больший спрос на квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием, в частности водителей, слесарей, бухгалтеров, врачей и инженеров. Именно эти категории остаются самыми дефицитными на рынке труда из-за сложности подготовки и нехватки кадров.

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