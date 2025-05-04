Кому найти работу легче всего: украинцам рассказали о самых востребованных профессиях

В Украине наибольший спрос на квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием, в том числе водителей, слесарей, бухгалтеров, врачей и инженеров. Именно эти категории остаются самыми дефицитными на рынке труда из-за сложности подготовки и нехватки кадров.

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Об этом сообщает Государственная служба занятости. Украинский рынок труда продолжает меняться под влиянием войны, эмиграции, экономической адаптации бизнеса и изменения спроса на рабочую силу.

Благодаря Единому порталу вакансий, где ежедневно появляется около 230 тысяч предложений работы, Государственная служба занятости смогла определить, какие профессии сегодня наиболее востребованы в Украине. Аналитики выделяют четыре основные категории профессий, которые пользуются наибольшим спросом:

работники сферы торговли и услуг;

квалифицированные рабочие;

профессионалы с высшим образованием;

неквалифицированные работники.

Сфера торговли и обслуживания остается стабильным источником рабочих мест. Чаще всего работодатели ищут продавцов, администраторов, поваров, баристов, официантов и торговых представителей. Причина – высокая текучесть кадров в данной области. Многие работники быстро сменяют место работы или уезжают за границу, поэтому предприятия вынуждены постоянно искать новых.

В этой категории вакансий обычно не требуется высшее образование, но необходима способность работать с клиентами, выносливость и готовность к смешанному графику работы. Зарплаты в среднем составляют от 10 000 до 18 000 грн в зависимости от города, опыта и вида заведения.

Рабочие специальности традиционно считались основой экономики, однако именно здесь наблюдается острейший кадровый голод. Наиболее востребованы – водители, слесари, электричества, швеи, комплектовщики.

Эти профессии требуют специального технического образования или, по крайней мере, прохождения курсов. Однако из-за выезда за границу значительной части таких работников, нехватки профтехобразования и устаревшей материальной базы училищ, количество новых кадров на рынке уменьшается. При этом зарплаты на таких должностях, особенно в крупных городах или логистике, могут превышать 25 000 грн, что делает их привлекательными для молодежи, готовой получить профессию.

В категории профессионалов с высшим образованием работодатели больше нуждаются в бухгалтерах, инженерах, врачах, учителях, технологах и экономистах. Эти специалисты нужны почти во всех сферах: от медицины до строительства и ИТ. Несмотря на стабильный спрос, найти таких специалистов сложно.

Причина – долговременная и дорогостоящая подготовка, необходимость опыта, а также конкуренция с международным рынком труда. Многие специалисты выехали за границу или перешли в отдаленный формат работы для иностранных компаний. Заработные платы в этой группе очень разные: например, опытный бухгалтер в Киеве может получать более 30 000 грн, а врач – до 40 000 грн, хотя в регионах цифры скромнее.

Этот сегмент включает грузчиков, уборщиков, подсобных работников, кладовщиков. Спрос на такие должности стабилен, ведь всегда нужны люди для физического труда на складах, строительстве, клининге и логистике.

Основная проблема – низкий уровень оплаты, который стартует от 8 000–10 000 грн и редко превышает 15 000 грн. Так что желающих работать в этом сегменте меньше, особенно в условиях роста цен и конкуренции с рынками труда за рубежом. Специалисты советуют работодателям инвестировать в обучение, развивать внутренние курсы и партнерства с образовательными учреждениями, а соискателям обращать внимание на специальности с долгосрочными перспективами: технические, инженерные, медицинские и образовательные профессии остаются стабильно нужными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата на 1 мая составляет 24,5 тыс. грн. При этом за год размер зарплат вырос на 23%. Наибольшие темпы роста зафиксированы для таких специальностей: инвестиционный аналитик, медиабаер, прачечная и вахтер.

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