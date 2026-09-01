Украинские 5 грн признаны одними из самых красивых в мире: как выглядит монета

Украинская памятная монета в 5 грн "Держим строй!" признана наиболее вдохновляющей по итогам международного конкурса "Монета года" и вошла в топ-10 самых красивых монет мира. Она посвящена несокрушимости украинских военных.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.

В этом году эксперты определяли победителей среди около 600 монет из 41 страны мира, выпущенных в 2025 году.

"Международное признание украинских памятных монет – это признание силы наших символов и смыслов. Монета "Держим строй!" рассказывает миру о сотнях тысяч военных, стоящих на защите Украины. Это призыв к единению на всех горячих участках, где продолжается борьба Украины", – говорится в сообщении.

Как выглядит украинская монета-лауреат международного конкурса

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезуб..

На реверсе (обратной стороне) изображены воины, которые уверенно идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "ДЕРЖИМ СТРОИ", а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска.

Что известно о монете

Номинал – 5 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 50 000 штук в сувенирном паковании.

В оборот монета была введена 24 февраля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. При чем, даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако в будущем такая возможность не исключается – по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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