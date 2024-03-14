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Поставщикам ВСУ вернули право на прибыль: Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
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В Украине отменили запрет на прибыль для поставщиков ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об оборонных закупках, который должен разрешить конфликт между Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ) и производителями военных товаров. Новые правила касаются регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 10454 на сайте Верховной Рады. Народные депутаты проголосовали за документ во втором чтении еще 22 февраля. Тогда законопроект набрал 259 голосо за.

Законопроект 10454 об оборонных закупках подписал Зеленский

Как объясняли в Министерстве экономики, документ вносит изменения в правила формирования прибыли оборонных предприятий, полученной за поставки продукции по госзаказу. В частности:

  • в случае приобретения товаров, работ и услуг для нужд безопасности и обороны по неконкурентной процедуре или без проведения процедуры закупок, уровень прибыли не может превышать предельный уровень прибыли, установленный правительством;
  • для случаев, где уровень прибыли Кабмином не был установлен, цена должна определяться в соответствии с предложением исполнителя – с учетом его прибыли.

В Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (National Association of Ukrainian Defense Industries, NAUDI) уже указывали, что закон решает спор между ГАСУ и поставщиками об уровне прибыли в оборонных закупках. "Согласно позиции контролирующих органов, оборонные компании должны были работать без прибыли", – рассказали эксперты.

Так, в конце июня 2023 года стало известно, что поставщикам Министерства обороны инкриминировали нанесение государству ущерба на сумму 2,5 млрд – поскольку они не имели права закладывать прибыль в свои контракты. После этого – в июле 2023 года – Кабинет министров внес изменения в постановление об оборонных закупках на период действия военного положения, где определил, что в составе цены товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны может быть указана прибыль исполнителя.

Однако в то решение не вошла норма, что такой порядок действует весь период действия правового режима военного положения и должен применяться с 24 февраля 2022 года. То есть он не применяется задним числом. Это означает, что по старым контрактам требования к поставщикам на 2,5 млрд грн не были сняты. Теперь эта ситуация будет урегулирована.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – к примеру, Mavic, Autel та Matrice.

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