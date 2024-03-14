Поставщикам ВСУ вернули право на прибыль: Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об оборонных закупках, который должен разрешить конфликт между Государственной аудиторской службой Украины (ГАСУ) и производителями военных товаров. Новые правила касаются регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта № 10454 на сайте Верховной Рады. Народные депутаты проголосовали за документ во втором чтении еще 22 февраля. Тогда законопроект набрал 259 голосо за.

Как объясняли в Министерстве экономики, документ вносит изменения в правила формирования прибыли оборонных предприятий, полученной за поставки продукции по госзаказу. В частности:

в случае приобретения товаров, работ и услуг для нужд безопасности и обороны по неконкурентной процедуре или без проведения процедуры закупок, уровень прибыли не может превышать предельный уровень прибыли, установленный правительством ;

; для случаев, где уровень прибыли Кабмином не был установлен, цена должна определяться в соответствии с предложением исполнителя – с учетом его прибыли.

В Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (National Association of Ukrainian Defense Industries, NAUDI) уже указывали, что закон решает спор между ГАСУ и поставщиками об уровне прибыли в оборонных закупках. "Согласно позиции контролирующих органов, оборонные компании должны были работать без прибыли", – рассказали эксперты.

Так, в конце июня 2023 года стало известно, что поставщикам Министерства обороны инкриминировали нанесение государству ущерба на сумму 2,5 млрд – поскольку они не имели права закладывать прибыль в свои контракты. После этого – в июле 2023 года – Кабинет министров внес изменения в постановление об оборонных закупках на период действия военного положения, где определил, что в составе цены товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны может быть указана прибыль исполнителя.

Однако в то решение не вошла норма, что такой порядок действует весь период действия правового режима военного положения и должен применяться с 24 февраля 2022 года. То есть он не применяется задним числом. Это означает, что по старым контрактам требования к поставщикам на 2,5 млрд грн не были сняты. Теперь эта ситуация будет урегулирована.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – к примеру, Mavic, Autel та Matrice.

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