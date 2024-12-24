"2024 год был успешен для развития нашего автомобильного направления. В начале года мы запустили в серийное производство бронеавтомобиль "Новатор 2" и его версии. В сентябре на выставке в Польше представили совершенно новую машину "Караул 2", испытания которой продолжаются сейчас. Также в этом году нам удалось разработать, опробовать и запустить в серию две модификации СБА "Новатор" – санитарно-эвакуационный автомобиль и командно-штабной", – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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По его словам, в 2024 году компания нарастила производство бронеавтомобилей "Новатор" в более чем три раза по сравнению с предыдущим годом.

"Бронеавтомобиль "Новатор" за годы использования в боях разными пользователями полностью подтвердил свои технические характеристики, надежность и качество. Компания планирует и дальше развивать автомобильное направление, в частности, используя СБА "Новатор" как базовую платформу для интеграции разнообразной полезной нагрузки", - отметил Бельбас.