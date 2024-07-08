"Украинская биржа" остановила работу: среди бенефициаров обнаружили российского бизнесмена

"Украинская биржа" (УБ) с 8 июля полностью остановила торги. Причиной стал отзыв лицензий биржи из-за наличия среди бенефициаров подсанкционного лица, вероятно, российско-казахстанского финансиста Тимура Турлова.

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Об останове работы заявила пресс-служба биржи 8 июля. Решение отозвать лицензию у "Украинской биржи" еще 5 июня приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечалось, что причиной стало наличие у УБ подсанкционного бенефициара, чье имя официально не раскрывалось. Однако среди лиц, имеющих существенное участие в капитале биржи, есть только одно лицо, против которого Украина ввела санкции. Это предприниматель и финансист Тимур Турлов.

Его имя еще в октябре-2022 было на пять лет внесено в санкционные списки. Среди предусмотренных СБНО ограничений есть блокировка активов.

Решение НКЦБФР вступило в силу через месяц после утверждения, 5 июля. Однако так как это была пятница, биржа остановила торги уже с понедельника, 8 июля.

"Украинская биржа" заявила, что подала в Киевский окружной суд исковое заявление об отмене постановления НКЦБФР касательно лицензий. "На утро 8 июля нам не известен результат рассмотрения судом заявления об обеспечении иска, поэтому сегодня, 8 июля, торги не проводятся", – заявили в УБ.

Тимур Турлов является основным владельцем международного брокера Freedom Holding Corp. Украинская "дочка" этой компании "Фридом Финанс Украина" оказалась под санкциями вместе с самим Турловым.

Турлов последние 10 лет живет в Казахстане и после начала полномасштабного вторжение РФ в Украину пытается дистанцироваться от России. Он заявил об отказе от гражданства РФ и продаже российского бизнеса местному менеджменту, однако это не помогло освободиться от санкций в Украине.

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