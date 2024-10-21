Украинец добился в суде отмены процентов по кредиту: что убедило судей

Суд обязал коллекторскую компанию упразднить начисление процентов по кредиту военнослужащего Вооруженных сил Украины. Военные получают льготы, запрещающие начислять им проценты по кредитам.

Видео дня

Соответствующее постановление принял Ивано-Франковский апелляционный суд на апелляционную жалобу военнослужащего, которую подал на решение Тисменицкого районного суда. Суд первой инстанции удовлетворил иск общества с ограниченной ответственностью о взыскании с военной задолженности, в том числе основную сумму долга и проценты.

Коллегия апелляционного суда установила, что ответчик с 2010 года и по настоящее время является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Человек выполнял и выполняет задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также имеет удостоверение участника боевых действий.

Поскольку в период выполнения условий кредитных договоров (в частности, на момент принятия решения суда первой инстанции) ответчик имел статус военнослужащего ВСУ, на него распространялись льготы согласно п. 15 ст. 14 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Это означает, что к ответчику не могла применяться ответственность в виде штрафных санкций и пени за невыполнение обязательств за пользование кредитом, а также он не был обязан уплачивать проценты за пользование кредитом, чего не учел суд первой инстанции.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства и приведенные положения законодательства, коллегия судей считает, что то обстоятельство, что истец не знал и начислял задолженность включая все составляющие, а суд первой инстанции также принимал решение, не имея данных об указанных обстоятельствах, не опровергают права ответчика, как военнослужащего, на гарантированное законом предоставление ему соответствующих льгот", – говорится в постановлении.

В связи с этим коллегия судей признала обоснованными доводы апелляционной жалобы представителя военнослужащего. Поэтому решение суда об удержании с ответчика процентов было отменено, а также было принято новое решение об отказе коллекторской компании в удовлетворении этой части требований.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что до конца 2024 г. в Украине ожидается снижение ставок по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса на 1-1,5%. В результате проценты составят от 13,5% до 16% годовых. Самыми дешевыми будут т.н. энергокредиты

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!