Банки в Украине перепишут ставки по кредитам для малого бизнеса: чего ждать до конца года

В Украине до конца 2024 года ожидается снижение ставок по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса (МСБ) на 1-1,5%. В результате проценты составят от 13,5% до 16% годовых. Самыми дешевыми будут т.н. энергокредиты.

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Об этом OBOZ.UA рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга. В начале августа, для сравнения, средняя ставка по кредитам для МСБ составляет 18%. Еще в 2023-м она была на уровне 19%.

"Самые низкие ставки, а это 13,5% годовых, будут предложены по энергокредитам на приобретение и установку альтернативных источников питания", – объяснила банкир. Это, в частности, солнечные панели, тепловые насосы, а также создание на предприятиях новой энергогенерации и т.п.

Шульга также рассказала, что с сентября по ноябрь ставки по целевым кредитам для МСБ на приобретение основных средств ведения бизнеса (оборудование, транспорт и др.) могут сократиться на 1-1,5% – до 16% годовых. По ее мнению, это будет прямым следствием снижения учетной ставки НБУ до 13%.

Как отметила банкир целевые кредиты имеют ряд преимуществ, а потому довольно популярні. В частности, предмет финансирования становится залогом по кредиту. То есть заемщику не требуются дополнительные ресурсы на обеспечение кредита.

В целом за первые полгода 2024-го средняя сумма кредитов для бизнеса составила 1,2 млн грн на срок от 1 до 5 лет. Активнее всего займы брали предприятия:

производственной, промышленной и строительной отраслей – до 60% от общего количества;

торговли и сфере услуг – по 15% кредитов.

Впрочем, более 64% таких кредитов приходится на государственные программы (вместе с компенсационными программами возмещения от местных властей). Остальные кредиты выдаются по партнерским программам, внедренным банками совместно с производителями и поставщиками оборудования для ведения бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут повысить энергонезависимость своих домохозяйств и организовать собственную солнечную или ветровую электростанцию. Если средств на единовременную уплату не хватает – можно получить кредит, процентную ставку за который полностью компенсирует государство.

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