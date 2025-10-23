Украине отдадут замороженные российские миллиарды: в ЕС объяснили важный нюанс

Европейский Союз (ЕС) должен прийти к принципиальному согласию по финансированию Украины в 2026-2027 годах за счет замороженных суверенных активов России. Это означает, что на саммите европейских лидеров в Брюсселе, куда также прибыл украинский президент Владимир Зеленский, будет принято что-то вроде "рамочного соглашения", технические детали которого согласуют позже.

Об этом, как сообщает Reuters, заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта. Это должно стать компромиссом на фоне угроз Бельгии, где находится львиная доля замороженных активов, заблокировать предоставление Украине "репарационного кредита" в 140 млрд евро.

"Мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. В частности для приобретения военного оборудования", – сказал Кошта, прибыв на саммит.

Как использовать деньги

Впрочем механизм использования этих средств на данный момент под вопросом. Еще до того, как в ЕС их формально предложили использовать для поддержки Украины, страны начали спорить об условиях "репарационного кредита". Сейчас единого мнения в Евросоюзе нет, поскольку страны хотят:

чтобы все деньги пошли на военные нужды Украины;

на закупку европейского оружия;

на приобретение американского оружия и финансирование бюджетных потребностей Украины в целом.

В то же время источники в Офисе президента сообщили журналистам, что Украина нуждается в средствах до конца года и полной автономии по их использованию. Однако в качестве компромисса в Еврокомиссии предлагают большую часть займа потратить на украинское и европейское оружие, а меньшую – на общую бюджетную поддержку, которую можно будет использовать для закупки оружия за пределами Европы.

Ультиматум Бельгии

Перед саммитом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пригрозил заблокировать план использования замороженных активов России для предоставления "репарационного" кредита Украине, если не будут выполнены условия его страны. В частности он требует:

защиту от исков российских компаний о компенсации;

вклад каждого государства-члена ЕС;

"совместные действия" всех государств-членов, которые имеют замороженные российские активы.

"Если эти три требования, которые, по моему мнению, вполне резонны, будут выполнены, тогда мы сможем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском уровне, а также на национальном, политическом и юридическом, чтобы остановить это решение", – предупредил глава бельгийского правительства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся дожать до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

