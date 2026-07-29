Украина заставила Wildberries уйти из России: компания хочет перенести склады в другую страну

После серии украинских ударов по логистическим объектам российский маркетплейс Wildberries начал искать крупные складские помещения в Казахстане, чтобы обезопасить часть инфраструктуры. В то же время реализовать эти планы будет непросто из-за дефицита свободных современных складов, а в самой России владельцы недвижимости всё чаще отказываются сдавать компании помещения из-за высоких рисков.

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Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет не об отдельном складе, а о масштабном поиске логистических площадей, которые могут стать альтернативой российским объектам.

Компания ищет десятки тысяч квадратных метров

По данным российского издания, ссылающегося на собственные источники на рынке недвижимости, группа RWB, владеющая Wildberries, ищет в Казахстане складские площади общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Другой источник утверждает, что компания готова арендовать практически все доступные современные логистические помещения, которые сейчас можно найти на казахстанском рынке.

Главной причиной такого решения называют желание обезопасить часть логистической сети от украинских атак на склады в России. По информации российских СМИ, именно серия ударов украинских беспилотников по логистическим объектам Wildberries стала одним из факторов, заставивших компанию искать альтернативные площадки за пределами России.

Найти свободные склады будет сложно

Несмотря на активный поиск, найти необходимые площади будет непросто. По оценкам консалтинговой компании NF Group, в конце 2025 года общий объем современных логистических площадей в Казахстане составлял около 1,9 млн квадратных метров.

При этом уровень вакантности составлял всего 5,8%, то есть большинство складских комплексов уже заняты арендаторами. Именно поэтому даже в самой Wildberries признают, что быстро найти подходящие помещения будет довольно сложно.

Компания продолжает искать новые складские площади и внутри России. Однако, по словам собеседников, всё больше владельцев логистических комплексов не хотят заключать договоры аренды с Wildberries.

Причина заключается не в отсутствии помещений, а в повышенных рисках. На рынке считают, что после размещения склада Wildberries объект может стать потенциальной целью для украинских беспилотников.

Кроме того, стандартные страховые полисы для крупных промышленных объектов, как правило, не покрывают ущерб, нанесенный атаками дронов. Из-за этого владельцы недвижимости опасаются возможных финансовых потерь. В настоящее время логистическая сеть Wildberries насчитывает 209 объектов общей площадью около 5,6 млн квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет" и "Мегамаркет" один за другим переписали правила работы, фактически лишив россиян гарантий компенсации за товары, уничтоженные или поврежденные во время атак беспилотников. В то же время Wildberries удалил из поиска тег "Все для СВО", хотя товары военного назначения остались в продаже в других категориях.

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