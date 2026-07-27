Маркетплейсы РФ массово "переобулись": продавцам больше не будут компенсировать уничтоженный товар

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет" и "Мегамаркет" один за другим переписали правила работы, фактически лишив россиян гарантий компенсации за товары, уничтоженные или поврежденные во время атак беспилотников. В то же время Wildberries удалил из поиска тег "Все для СВО", хотя товары военного назначения остались в продаже в других категориях.

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Об этом пишут российские СМИ. Если раньше бизнес мог рассчитывать хотя бы на компенсацию, то теперь риски всё больше ложатся на плечи самих предпринимателей.

Очередной площадкой, изменившей условия сотрудничества, стал "Мегамаркет", принадлежащий Сбербанку. Компания обновила договор с продавцами, существенно расширив перечень форс-мажорных обстоятельств. Новые правила вступят в силу уже 8 августа.

Согласно обновленному предложению, маркетплейс больше не будет нести ответственности за утрату или повреждение товаров, если это произошло в результате применения вооружения, военной техники, беспилотников, боеприпасов, а также вследствие взрывов или обстрелов. Иными словами, если товар сгорел или был уничтожен во время атаки, продавец останется со своими убытками один на один.

Перечень форс-мажорных обстоятельств стал гораздо шире

До этого перечень форс-мажорных обстоятельств был значительно более общим. В нем упоминались стихийные бедствия, военные действия и решения органов власти, однако теперь документ максимально детализировали, прямо указав беспилотники, боеприпасы и другие последствия боевых действий.

Фактически это юридически закрепляет право маркетплейса не выплачивать компенсацию даже в случаях полной потери товара из-за ударов по логистическим центрам. "Мегамаркет" стал далеко не первым. Ранее аналогичные изменения внесли Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет". После серии атак украинских беспилотников на крупные логистические комплексы эти компании также обновили свои договоры, отказавшись от обязанности компенсировать продавцам потери, если они возникли в результате военных действий, в частности атак дронов.

Таким образом, крупные маркетплейсы синхронно изменили правила игры. Если раньше продавцы могли рассчитывать хотя бы на частичное возмещение, то теперь этот механизм фактически убрали еще до возможных новых инцидентов. Получается своеобразная новая бизнес-модель: склад ваш, товар ваш, риски тоже ваши.

Компенсации оказались символическими

Недовольство предпринимателей возникло не на пустом месте. После предыдущих атак на склады Wildberries многие продавцы сообщали, что полученные компенсации были в десятки, а иногда и в сотни раз меньше реальной стоимости утраченной продукции.

По словам предпринимателей, при убытках в сотни тысяч рублей маркетплейс выплачивал лишь от 2 до 15 тысяч рублей. Такие суммы они называли скорее формальностью, чем реальной компенсацией.

Помимо финансовых потерь, продавцы жаловались и на другие проблемы. Часть предпринимателей заявляла, что не могла оперативно забрать даже тот товар, который остался неповрежденным на других складах компании. Отдельное возмущение вызвало предложение маркетплейса воспользоваться льготными кредитами для восстановления бизнеса вместо гарантированных выплат за утраченное имущество.

Wildberries удалил тег "Все для СВО", но товары остались

На фоне атак изменения произошли не только в юридических документах. После ударов украинских беспилотников по логистическим центрам Wildberries удалил из поиска тег "Все для СВО", по которому ранее можно было найти более 200 тысяч товаров.

Теперь при вводе этого запроса пользователи видят сообщение об отсутствии соответствующих результатов. Однако сама продукция военного назначения никуда не исчезла. Бронежилеты и защитные шлемы остаются доступными в других категориях, FPV-дроны и комплектующие можно найти среди электроники, а по альтернативным поисковым запросам, таким как "товары для СВО" или "комплект для СВО", по-прежнему отображаются военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и другое снаряжение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что эти логистические объекты использовались для снабжения российской армии комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другим снаряжением. На этом фоне российские маркетплейсы, похоже, решили не только изменить поисковые запросы, но и заранее переписать правила ответственности, чтобы последующие убытки оплачивали уже не они, а продавцы.

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