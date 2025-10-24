Украина теряет по 450 млрд в год из-за схем в одной сфере: бизнес предложил переписать правила контроля

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к государственным органам Украины с настоятельным призывом принять системные меры для вывода рынка ритейла (розничной торговли) из тени и внести соответствующие изменения в законодательство. По оценкам экспертов, масштабы теневой экономики остаются колоссальными: ежегодные потери государственного бюджета достигают 400-450 млрд грн.

Видео дня

Эта ситуация не только наносит ущерб государству, но и ставит потребителей под угрозу приобретения некачественной или контрафактной продукции, говорится в заявлении ЕБА. Ассоциация уже направила соответствующие письма ключевым финансовым и налоговым органам и выразила готовность к открытому диалогу для наработки решений.

Проблема "дробления" бизнеса и лазейки в законе

Ключевым вопросом, на который обращает внимание бизнес-сообщество, является практика искусственного дробления торговых сетей:

крупные компании часто распределяют свою деятельность между множеством различных субъектов хозяйствования или физических лиц-предпринимателей (ФЛП);

часто распределяют свою деятельность между множеством различных субъектов хозяйствования или это позволяет им использовать упрощенную систему налогообложения, чтобы избежать уплаты налогов в полном объеме;

схема создает недобросовестную конкуренцию и ведет к существенным потерям налоговых поступлений.

Хотя Национальный банка Украины (НБУ) уже предоставил финансовым учреждениям рекомендации по выявлению признаков таких схем, "источник проблемы – законодательная возможность "дробления" – остается". Это значительно усложняет системную борьбу с этими уловками, считают в ЕБА.

Предложения бизнес-сообщества для детенезации

Для системного решения проблемы ЕБА предлагает внести ряд изменений в нормативно-правовые акты, а также разработать новые регуляторные механизмы.

Законодательные изменения и штрафы:

Запретить использование упрощенной системы налогообложения для искусственного дробления крупных групп компаний.

Ввести штрафы за злоупотребление упрощенной системой хозяйствования.

Наделить банки полномочиями по идентификации связанных групп ФЛП и обязать их регулярно информировать контролирующие органы о рисковых операциях.

Новые регуляторные инструменты:

Создать при Национальном банке Украины Реестр лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля . Это позволит своевременно выявлять и ограничивать деятельность субъектов с признаками уклонения от налогов.

. Это позволит своевременно выявлять и ограничивать деятельность субъектов с признаками уклонения от налогов. Разработать нормативно-правовые акты для урегулирования таких вопросов: – методы определения объемов хозяйственных операций, скрытых от налогообложения; – порядок выявления групп физических лиц/ФЛП, ведущих регулярную деятельность с уклонением от уплаты налогов; – процедуры обмена информацией между банками и контролирующими органами о компаниях с признаками уклонения от налогообложения.



Как сообщал OBOZ.UA, украинская отрасль продуктов питания является едва ли не самой проблемной в Украине. Из-за массового уклонения от уплаты налогов, в частности из-за занижения зарплат и дробления бизнеса на физлиц-предпринимателей (ФЛП), за четыре года фудритейл мог "задолжать" бюджету не менее 120 млрд гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!