В Украине сложилась беспрецедентная ситуация: из-за какой отрасли потеряно 120 млрд грн

Украинская отрасль общественного питания является едва ли не самой проблемной в Украине. Из-за массового уклонения от уплаты налогов, в частности из-за занижения зарплат и дробления бизнеса на физлиц-предпринимателей (ФЛП), за четыре года фудритейл мог "задолжать" бюджету не менее 120 млрд гривен.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") после совещания, на котором рассматривался вопрос налогообложения этой отрасли. "Ситуация – беспрецедентная", – подчеркнул нардеп.

Обороты самые большие, проблемы с налогами – тоже

В фудритейле растут объемы реализации, но средние официальные зарплаты являются одними из самых низких – 7,6 тыс. грн (средняя в Украине – 28,9 тыс. грн);.

(средняя в Украине – 28,9 тыс. грн);. Потери бюджета от неуплаченных налогов и взносов из-за низких зарплат в 2021–2025 годах могли превысить 120 млрд грн.

"Рынок с огромными оборотами демонстрирует мизерные официальные зарплаты — это системная проблема, а не случайность", – констатирует Гетманцев.

Массовые уклонения от уплаты налогов

Нардеп назвал практику минимизации налоговых обязательств в фудритейле системной. Из-за этого в 2025 году бюджет может потерять от 2,5 до 4 млрд грн только по НДС, в частности потому что:

73% компаний в 2024 году не достигли среднего уровня уплаты налога на прибыль (0,39%);

(0,39%); половина плательщиков не показывает реальный уровень уплаты НДС;

Самая популярная схема уклонения

Самой распространенной хитростью среди украинской отрасли общественного питания является дробление бизнеса: в результате из 83,9 тыс. субъектов хозяйствования 79,8 тыс. оказались ФОПами. Из них:

более половины – на упрощенной системе;

26% — "спящие".

Гетманцев назвал это свидетельством массовости использования схем "дробления" бизнеса. Например, когда крупные торговые сети регистрируют каждый магазин как отдельного ФЛП, вследствие чего:

занижается база для НДС и прибыли;

работники оформляются неофициально;

зарплаты выплачиваются "в конвертах".

"Классическая модель – когда сотни магазинов оформлены как десятки ФОПов. Это прямое уклонение, но формально все выглядит законно", – подчеркнул глава налогового комитета Рады и привел два примера таких сетей.

"Маркетопт"

Выявлено более 60 ФЛП, через которые работает сеть.

Расчетные потери бюджета только по этим субъектам – более 1,1 млрд грн, потенциально – до 4,3 млрд грн + 0,9 млрд грн ЕСВ.

Средняя официальная зарплата – 8 282 грн, реальная – более 28 900 грн.

"ТАНО"

128 магазинов и ни одного юрлица, только ФОПы.

Потенциальные потери бюджета – до 800 млн грн.

Средняя зарплата – 5359 грн, что значительно ниже реального уровня.

Последствия для рынка и государства

Государство недополучает миллиарды гривен налогов и социальных взносов.

Добросовестные компании теряют конкурентоспособность из-за "серой" экономики.

Искажается конкуренция: те, кто работает "в белую", имеют более высокие расходы, чем уклоняющиеся сети.

На этом фоне Гетманцев призвал Бюро экономической безопасности Государственной налоговой службы остановить практику "дробления" бизнеса в крупных сетях. Также нардеп анонсировал принятие в ближайшее время конкретных решений по результатам совещания.

