Украина получила 1,5 млрд гривен, принадлежавших российскому банку: откуда поступили деньги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) способствовал передаче государству около 1,5 млрд грн, что мог получить российский государственный Сбербанк. Средства перечислил МР Банк, ликвидируемый фондом.

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Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Ольга Билай. Она отметила, что Сбербанк принадлежал кредиторам МР Банк 9-й очереди, но сразу после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года государство заняло место российского госбанка.

"Согласно решению СНБО в мае 2022-го, Фонд заменил "материнские" структуры российских банков ПАО Проминвестбанк и АО МР банк в реестре кредиторов на государство Украина. То есть сейчас государство – и кредитор 9-й очереди, и акционер этих банков", – пояснила Белай.

Она отметила: поскольку уже полностью удовлетворили требования восьми очередей кредиторов, начали удовлетворять требования государства Украина как кредитора 9-й очереди. Для этого используются, в частности, средства от продажи активов и погашения кредитов.

Белай также сказала, что с начала полномасштабного вторжения также были переданы в госбюджет акции дочерних структур российских госбанков в Украине более чем на 27 млрд грн. Всего в течение 1 квартала 2025 года находящиеся в управлении ФГВФЛ неплатежеспособные банки направили на погашение требований своих кредиторов свыше 1,47 млрд грн.

Всего за время деятельности фонда по состоянию на 1 апреля 2025 года банки, находящиеся в ликвидации, удовлетворили требования кредиторов более чем на 72,4 млрд грн, из них около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,4 млрд грн – Национальному банку Украины.

"Удовлетворение требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, происходит в результате продажи и управления активами этих банков. В частности, от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников", – подчеркнули в фонде.

Также OBOZ.UA сообщал о национализации в Украине активов подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски более чем на 2 млрд грн. Материалы могли быть использованы для усиления российской оккупационной армии, но теперь их продадут в пользу государства

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