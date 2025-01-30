Украина оказалась на последних местах рейтинга: в каких странах Европы можно приобрести доступные квартиры

Рынок недвижимости Европы очень расслоен в Швейцарии и Лондоне квартиры стоят от $10 000 до $24 000 за квадратный метр, тогда как в Украине цены остаются одними из самых низких в Европе – от $1 100 до $2 200 за квадратный метр.

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Об этом говорится в анализе сервиса Numbeo. Аналитики исследовали, где в Европе квартиры самые дорогие, а где самые дешевые.

Украинские города традиционно остаются в конце списка по стоимости жилья, что делает их привлекательными для инвесторов, но отражает экономические вызовы, с которыми сталкивается страна. Лидерами по стоимости жилья стали города Швейцарии, что ожидаемо, ведь эта страна известна высоким уровнем доходов, стабильной экономикой и качеством жизни. ТОП-10 городов Европы с самым дорогим жильем:

Цюрих (Швейцария) – $24 373,68 за 1 м²;

– $24 373,68 за 1 м²; Лондон (Великобритания) – $19 784,45;

– $19 784,45; Женева (Швейцария) – $18 210,40;

– $18 210,40; Лозанна (Швейцария) – $17 490,72;

– $17 490,72; Берн (Швейцария) – $13 239,81;

– $13 239,81; Париж (Франция) – $12 553,20;

Мюнхен (Германия) – $12 324,69;

– $12 324,69; Люксембург (Люксембург) – $10 968,74;

– $10 968,74; Вена (Австрия) – $10 242,24;

– $10 242,24; Стокгольм (Швеция) – $9 941,31.

Больше всегопоражает доминирование Швейцарии – сразу 5 городов страны вошли в первую пятерку. Это связано не только с развитой экономикой и стабильной банковской системой, но и ограниченным количеством земельных участков для застройки и высокими стандартами строительства.

Лондон и Париж традиционно остаются очень дорогими из-за большого спроса, особенно среди международных инвесторов. В Германии и Австрии цены на жилье также стабильно высоки, что объясняетсясильными экономиками и привлекательностью для мигрантов.

Где самые дешевые квартиры в Европе

В противоположность Западной Европе, страны Восточной Европы предлагают гораздо более доступную недвижимость. Украина, Молдова, Болгария, Румыния и Россия возглавляют список самых дешевых жилищных рынков. ТОП-5 городов Европы с самыми дешевыми квартирами:

Харьков (Украина) – $1 120,62 за 1 м²;

– $1 120,62 за 1 м²; Днепр (Украина) – $1 237,29;

– $1 237,29; Одесса (Украина) – $1 277,30;

– $1 277,30; Кишинев (Молдова) – $1 300 – $1 400;

– $1 300 – $1 400; Бухарест (Румыния) – $1 500 – $1 600.

Украинские города Харьков, Днепр и Одесса оказалисьна последних местах в рейтинге европейских городов по стоимости жилья, занимая 129, 130 и 131 позиции из 132. В Харькове, потерпевшем значительные разрушения из-за войны, цена квадратного метра упала до $1 120,62. В то же время Днепр ($1 237,29) и Одесса ($1 277,30) тоже остаются одними из самых дешевых городов, хотя в Одессе цены традиционно выше, поскольку город является популярным курортом и имеет выход к морю.

Несколько дороже Львов ($1 875,25 за м²) и Киев ($2 236,43 за м²), что объясняется более развитой инфраструктурой и высоким спросом. Несмотря на низкие цены, покупка жилья в Украине остается рискованной из-за нескольких ключевых факторов:

война и экономическая нестабильность – главный фактор, снижающий цены. Риски, связанные с боевыми действиями, останавливают потенциальных инвесторов;

– главный фактор, снижающий цены. Риски, связанные с боевыми действиями, останавливают потенциальных инвесторов; ограниченный доступ к ипотеке – кредитные программы на жилье в Украине до сих пор недоступны для большинства граждан;

– кредитные программы на жилье в Украине до сих пор недоступны для большинства граждан; дефицит платежеспособного спроса – из-за войны и кризиса многие украинцы не могут позволить себе купить квартиру, сдерживающую рост цен;

– из-за войны и кризиса многие украинцы не могут позволить себе купить квартиру, сдерживающую рост цен; неопределенность в будущем – в городах у линии фронта спрос на жилье почти отсутствует, а цены упали до минимальных значений.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты считают, что цены на недвижимость в Украине могут вырасти по окончании войны. Основные факторы, которые будут способствовать этому:

восстановление страны – послевоенное восстановление инфраструктуры и привлечение инвестиций может стимулировать рост рынка жилья;

– послевоенное восстановление инфраструктуры и привлечение инвестиций может стимулировать рост рынка жилья; рост спроса – возврат мигрантов и ВПЛ повлечет за собой дефицит жилья в крупных городах, особенно в Киеве, Львове и Одессе;

– возврат мигрантов и ВПЛ повлечет за собой дефицит жилья в крупных городах, особенно в Киеве, Львове и Одессе; государственные программы жилищного кредитования – после войны возможно введение доступных ипотечных программ, что будет стимулировать покупательную способность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году рынок аренды останется активным, ведь спрос на покупку жилья остается низким, а стоимость аренды в крупных городах уже выросла на 20-37% за год. В Киеве средняя цена 1-комнатной квартиры достигла 16500 грн, а во Львове и Ужгороде аренда даже превысила столичный уровень.

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