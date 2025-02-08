Украина может сама заработать на свою защиту, если ЕС и США усилят санкции против России, – Глассман

США и ЕС "не дожали" РФ в вопросе санкций, ведь упустили из виду тот факт, что Украина может заменить российскую продукцию на их рынках. Если же санкции будут ужесточены и украинский экспорт заместит российский, Украина сможет получать больше дохода и самостоятельно платить за свою оборону в войне против России.

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Такое убеждение выразил бывший заместитель госсекретаря, глава Glassman Enterprises Джеймс Глассман на панельной дискуссии "Усиление экономического давления поможет администрации Трампа прекратить войну России против Украины", которую провел американский аналитический центр Hudson Institute.

Он отметил, что российские компании, имеющие металлургические предприятия в Евросоюзе, шантажируют европейские правительства массовыми увольнениями местных рабочих и США имеют такую же проблему с российскими заводами.

"Например, в штате Индиана на заводе НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат, принадлежит российскому олигарху Владимиру Лисину. – Ред.) работают тысячи рабочих. И все они, конечно, боятся потерять работу. Так что манипуляция с увольнениями действительно имеет место – например, в Италии, где заводы работают на слябах из России. Но это можно решить или покупать продукцию у других производителей. Либо отдать эти заводы в другие руки", – заметил Глассман.

Он также подчеркнул, что для закрытия всех возможных лазеек для российской продукции на мировых рынках должна быть улучшена координация между правительствами стран-партнеров. Тогда Украина получит возможность заместить российскую продукцию и получить достаточно средств, чтобы вести войну.

"Обсуждая последствия санкций, мы не учли, что Украина может заменить российскую продукцию. То, что на наших рынках до сих пор присутствует продукция России, вредит Украине – ведь таким образом ЕС не дает ей получать больше доходов, чтобы самостоятельно оплачивать войну", – подчеркнул Глассман.

Напомним, согласно аналитике GMK Center, потенциал Украины по производству чугуна составляет до 2 млн тонн в год. Это позволит заместить весь объем поставок чугуна и около 70% импорта HBI, используемых в качестве сырья электросталеплавильными заводами. То есть в случае запрета импорта продукции черной металлургии из России Украина сможет восстановить объемы экспорта чугуна до довоенного уровня.