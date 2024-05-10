Украина изменила условия автобусных перевозок в одну из стран ЕС: что нужно знать пассажирам

Правительство Украины расширило услугу есть Очередь, которая позволит выбирать время для пересечения государственной границы, еще на один участок границы. Это позволит украинским пассажирским перевозчикам планировать пересечение границы с Румынией.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины. Услуга будет доступна как для регулярных, так и для нерегулярных маршрутов.

"Пассажиры автобусов, которые едут через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей. Для этого в рамках услуги есть Очередь международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы для автобуса", – отметили в министерстве.

Новая функция была запущена 10 мая – в 12:00 в этот день началась регистрация на пересечение, а непосредственное движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00. Стать в электронную очередь можно по ссылке.

Первыми пунктами пропуска, где можно будет зарегистрироваться на конкретное время пересечения, станут четыре пункта на границе с Румынией:

"Дьяково – Халмеу" ;

; "Красноильск – Викову-де-Сус" ;

; "Дьяковцы – Раковец" ;

; "Орловка – Исакча".

В настоящее время автобусы пересечение границы по предварительной записи действуют на 15 действующих пунктах пропуска из 29, что позволяет пассажирам избежать многочасового ожидания в очередях. Такая же услуга уже действует на границе с Молдовой и Польшей. Очередь стала одной из задач реформы международных автобусных перевозок, проводимой Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как уже писал OBOZ.UA, ранее Мининфраструктуры представило свою стратегию реформирования пассажирских перевозок. Это будет включать в себя создание онлайн-кабинет перевозчика для открытия международных маршрутов, единого онлайн-портала для пассажира и перевозчика, обновление правил перевозок и упрощение доступа к рынку.

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