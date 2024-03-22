В Украине изменят правила автобусных перевозок: что следует знать пассажирам

В Украине Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры представило реформу автобусных пассажирских перевозок. Изменения должны затронуть миллионы украинцев, которые пользуются услугами автобусных перевозок. В частности, введут электронные очереди, единый онлайн-портал для пассажиров.

Изменения презентовали во время Форума "Соединяем людей и города", говорится в сообщении пресс-службы ведомства на официальной странице Facebook. По данным исследования, в 2023 году 7,5 миллионов украинцев пользовались автобусами для пересечения границы. 90% из них женщины, треть – ехали с детьми: "Реформа, которую мы запускаем сегодня – в первую очередь о качественном сервисе, прогнозируемости в перевозках и честности к пассажиру и государству... Первый шаг – цифровизация сервисов и услуг, а также изменений в нормативно-правовую базу", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В частности, речь идет о:

Единый онлайн-портал для пассажира и перевозчика https://autobus.gov.ua/

С помощью этого портала пассажиры смогут проверить легальность маршрута, расписание движения, перевозчика и купить билет, при необходимости оставить обратную связь. С 22 марта портал доступен для тестирования, в течение апреля в него будут интегрироваться перевозчики, чтобы возможность приобрести билет была доступна на большинство маршрутов.

Запуск єЧерги для автобусов https://echerha.gov.ua/

Каждый регулярный автобус будет иметь четкое время пересечения границы в соответствии с графиком движения. Это позволит своевременно реагировать на вызовы, которые могут случиться на границе и не держать людей в ожидании перед пунктами пропуска. В то же время, система автоматически проверяет разрешительные документы, чтобы предупредить нелегальные перевозки. Слотирование для автобусов уже доступно на трех пунктах пропуска. Речь идет о "Ягодин - Дорогуск", "Мамалыга - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач".

Онлайн-кабинет перевозчика для открытия международных маршрутов

Кабинет уже доступен для внутреннего тестирования перевозчиками. Ключевая цель – заменить бумажную и бюрократизированную процедуру открытия маршрута быстрой и полностью цифровой процедурой.

Обновление правил перевозок и упрощение доступа к рынку

В первую очередь речь идет об изменениях в профильный 75 Приказ Министерства, в настоящее время он уже находится на общественном обсуждении:

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина намерена ввести против России транспортные санкции на 50 лет. Они предполагают полное прекращение на пять десятилетий любого сообщения с агрессором – автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного.

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