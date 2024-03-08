Украина и Турция подписали соглашение, упрощающее совместную торговлю и ведение бизнеса: подробности

Украина и Турция подписали соглашение, которое упростит торговлю между странами и устранит препятствия для бизнеса. Речь идет, среди прочего, о создании системы электронного обмена данными между таможенными органами Анкары и Киева.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в пятницу, 8 марта. Документ был подписан в присутствии президентов двух стран.

"Мы готовы совместно решать все вопросы по экономическому сотрудничеству. В частности, в восстановлении, а также в продвижении необходимых нашим народам двусторонних соглашений. Сегодня подписано соглашение, упрощающее торговлю Украины и Турции и устраняющее препятствия для бизнеса", – сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, кроме того, на уровне министерств обороны Украины и Турции также заключен ряд важных документов.

Как говорится на сайте президента, в документе сказано, что обмен информацией будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

"Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом, где встретился с Эрдоганом. Политики обсудили ход войны РФ против Украины и Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных, а также двусторонние отношения.

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