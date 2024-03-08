Зеленский прибыл с визитом в Турцию: запланированы переговоры с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 марта, прибыл в Турцию с официальным визитом, где проведет переговоры с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудят ход войны РФ против Украины и Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных из российского плена, а также двусторонние отношения.

Программу визита украинского лидера обнародовал Офис президента. Как сообщает турецкое государственное информационное агентство "Анадолу", самолет Зеленского и его делегацией приземлился в аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

Президента Украины и его делегацию, в том числе министра обороны Рустема Умерова, встретили заместитель министра иностранных дел Турции Мехмет Захит Узун, губернатор района Зейтинбурну Адем Услу, заместитель начальника оперативного штаба 1-й армии ВС Турции бригадный генерал Али Ихсан Булут.

Отдельное внимание во время визита будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере, отметили в ОП. Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Ранее агентство Reuters написало, якобы встреча Зеленского и Эрдогана состоится после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настоял на "необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине".

В предыдущий раз Зеленский посещал Турцию 7 июля 2023 года, тогда он провел встречу с Эрдоганом в особняке Вахдеттина в Стамбуле – одной из резиденций президента Турции.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании относительно "сотрудничества в сфере стратегических отраслей" между двумя странами.

На совместной пресс-конференции Зеленский выразил благодарность Турции за твердую позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за поддержку Черноморской зерновой инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта Зеленский в Одессе провел встречу с премьер-министром Греции. В этот момент РФ нанесла по городу ракетный удар, вследствие которого были погибшие и раненые. Президент рассказал, что баллистическая ракета, которую оккупанты запустили из Крыма, ударила примерно в 300 метрах от него.

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