Украина договорилась о дополнительных поставках топлива: что будет с дефицитом и ценами на АЗС

"Нафтогаз" и польская компания ORLEN расширили сотрудничество — "Укрнафта" договорилась о поставках нефтепродуктов в Украину на сумму 500 млн долларов, а в первом квартале 2027 года страна должна получить ещё три партии СПГ ( сжиженного природного газа). Дополнительные поставки должны укрепить энергетическую безопасность и снизить риск перебоев с топливом, однако цены на АЗС могут и дальше расти.

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О подписании соответствующего соглашения сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко. Договоренности должны помочь диверсифицировать источники поставок энергоресурсов и снизить риски перебоев с топливом.

Топлива поставят на сумму $500 млн

Новые договоренности были достигнуты в ходе Карпатского саммита: "Нафтогаз" и польская компания ORLEN подписали два меморандума, направленных на укрепление энергетической безопасности Украины. Один из документов ORLEN заключила с "Укрнафтой", входящей в Группу "Нафтогаз". Он предусматривает поставку нефтепродуктов в Украину на общую сумму 500 млн долларов.

Помимо непосредственных поставок топлива, стороны планируют рассмотреть возможность передачи "Укрнафте" подержанных топливовозов. Такой шаг должен помочь обеспечить более стабильную внутреннюю логистику и доставку нефтепродуктов. Также компании планируют изучить возможность поставок украинской нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы.

Украина получит еще три партии СПГ

Второе направление сотрудничества касается газа: "Нафтогаз" и ORLEN договорились о поставке трех партий СПГ в первом квартале 2027 года. Сжиженный природный газ должен стать дополнительным ресурсом для перехода через отопительный сезон и помочь Украине диверсифицировать маршруты импорта.

Федоренко назвал ORLEN важным стратегическим партнером компании и подчеркнул, что в нынешних условиях Украина нуждается в надежных источниках газа и альтернативных маршрутах его доставки. Дополнительные поставки нефтепродуктов на сотни миллионов долларов должны укрепить устойчивость украинского рынка в условиях глобальной нестабильности.

После потери значительной части собственных нефтеперерабатывающих мощностей Украина в значительной степени зависит от импорта готовых нефтепродуктов. Договоренность с ORLEN создает дополнительный источник ресурса, однако сама по себе не означает фиксации розничных цен.

Стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС продолжает зависеть от мировых котировок нефти и нефтепродуктов, курса валют, стоимости логистики, налогов и ситуации на внешних рынках. То есть увеличение доступных объемов топлива, прежде всего, снижает риск физической нехватки ресурса, тогда как ценовая ситуация может оставаться нестабильной.

Бензин на украинских АЗС уже подорожал

В частности, по состоянию на 21 сентября бензин А-95 продавался в среднем по 88,32 грн за литр. Только за сутки средняя цена выросла на 1,07 грн/л. В крупных сетях цены колебались в достаточно широком диапазоне — примерно от 81,9 до 92,9 грн за литр.

При этом на рынке ожидают, что бензин может продолжить дорожать. Среди причин называют нестабильность глобального нефтяного рынка и риски для ключевых маршрутов транспортировки энергоресурсов. На украинском рынке уже обсуждается психологическая отметка в 100 грн за литр, однако базовым сценарием её пока не называют.

По оценкам участников рынка, которые ранее приводил OBOZ.UA, в случае дальнейшего подорожания бензина рост может остановиться примерно в пределах 90–93 грн за литр. При этом полностью исключать сценарий с ценой 100 грн/л и выше эксперты не берутся. Для такого скачка потребовалось бы существенное ухудшение внешних условий, которое заметно увеличило бы закупочную стоимость ресурса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на отдельных АЗС дизельное топливо на короткое время подорожало до более чем 103 грн за литр, однако операторы объяснили такие цены техническим сбоем и вернули актуальную стоимость к отметке 99,90 грн/л. В то же время из-за резкого роста мировых котировок дизель и бензин могут подорожать примерно на 5 грн за литр.

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