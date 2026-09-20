Украинцам выставили дизельное топливо по цене почти 104 грн/л: на АЗС объяснили резкий скачок цен

В Украине на отдельных АЗС дизельное топливо на короткое время подорожало до более чем 103 грн за литр, однако операторы объяснили такие цены техническим сбоем и вернули актуальную стоимость к отметке 99,90 грн/л. В то же время из-за резкого роста мировых котировок дизельное топливо и бензин могут подорожать примерно на 5 грн за литр, а средняя цена дизельного топлива при таком сценарии может приблизиться к 96 грн/л.

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OBOZ.UA проанализировал ситуацию с топливом на рынке по состоянию на 20 сентября 2026 года. Ситуация привлекла особое внимание из-за того, что отметка в 100 грн за литр для дизеля фактически оказалась в пределах текущих ценовых уровней.

На АЗС появилось топливо дороже 100 гривен

Информация о дизельном топливе по цене свыше 100 грн за литр начала массово распространяться в социальных сетях после того, как на отдельных АЗС соответствующие ценники появились в системах онлайн-мониторинга. Речь шла о стоимости примерно от 101 до почти 104 грн/л в зависимости от оператора и класса топлива.

Однако такие цены продержались не более часа, ведь АЗС оперативно изменили информацию, а представители сетей объяснили появление цены свыше 100 грн технической ошибкой или сбоем в системе.

В частности, WOG убрала цену свыше 100 грн за литр и сообщила о техническом сбое. После корректировки актуальная цена дизельного топлива составила 99,90 грн/л. Таким образом, говорить о том, что дизельное топливо в Украине уже массово продается по 100 грн за литр, пока некорректно. Однако сам факт появления таких значений показывает, насколько близко рынок подошел к этой отметке.

Почему топливо снова дорожает

Главный фактор нынешнего роста – ситуация на мировом рынке нефтепродуктов. Котировки дизельного топлива и бензина резко выросли, а это напрямую влияет на себестоимость импортного топлива для украинских компаний.

По оценке директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, всего за несколько дней оптовые цены на топливо в Украине выросли примерно на 4–4,5 грн за литр. Для розничного рынка это означает, что подорожание не обязательно происходит в тот же день, когда меняются международные котировки.

Операторы АЗС продают топливо, которое было закуплено в разное время и по разной цене, поэтому между изменением стоимости нефти и конечной ценой для водителя существует определенный временной лаг. По оценке эксперта, полный перенос нынешнего скачка мировых цен на украинские АЗС может занять около двух недель.

Еще до появления ценников с отметкой свыше 100 грн за литр эксперты предупреждали о возможности нового подорожания. По оценке Куюна, дизель и бензин могут подорожать примерно на 5 грн за литр, если нынешняя ситуация на мировом рынке в полной мере отразится на украинском розничном рынке.

На момент прогноза средняя цена дизельного топлива в Украине составляла около 91,31 грн/л. При сценарии полного переноса подорожания средняя стоимость может приблизиться к 96 грн/л. При этом отдельные заправки могут устанавливать более высокие цены, поэтому на части АЗС дизельное топливо может стоить около 98 грн/л и более. Именно из-за этого отметка в 100 грн за литр перестала выглядеть отдаленным сценарием.

Действительно ли дизельное топливо может стоить 100 гривен

Сценарий с дизельным топливом по 100 грн за литр будет зависеть прежде всего от того, что будет происходить с мировыми ценами на нефть и нефтепродукты. Если котировки стабилизируются, а нынешний скачок не получит продолжения, подорожание украинского топлива может быть ограниченным. В таком случае средняя цена дизеля может остаться в районе прогнозируемых 96 грн/л.

Если же мировые цены продолжат расти, украинский рынок получит новый импульс к подорожанию. Тогда дизельное топливо по 100 грн за литр может стать уже не кратковременным техническим значением на отдельной АЗС, а реальной ценой для части заправок.

Рост цен не ограничивается дизельным топливом. Бензин также постепенно дорожает, поскольку на его цену влияют те же глобальные факторы — котировки нефтепродуктов, стоимость импорта и валютный курс.

Согласно приведенному прогнозу, цена на бензин может вырасти примерно на 5 грн за литр. Если такой сценарий реализуется, средняя цена на А-95, которая на момент оценки составляла около 80,70 грн/л, может приблизиться к 86 грн/л.

Ближайшие две недели могут стать важными для украинского рынка топлива. Если нынешний рост мировых котировок сохранится, его постепенно ощутят и украинские водители.

По текущему прогнозу, потенциальное подорожание может составить около 5 грн за литр для дизеля и бензина. Для дизельного топлива это означало бы приближение средней цены к 96 грн/л, хотя на отдельных АЗС стоимость может быть выше.

Сколько сегодня стоит бензин на АЗС

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которыми располагает OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 81,9–92,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках WOG.

Самые низкие цены — на АЗС Rodnik.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за атак РФ на АЗС дефицита топлива не будет. Даже в прифронтовых регионах, где подверглись атакам более 300 АЗС, топливо есть. Однако перебои с топливом при определенных условиях возможны.

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