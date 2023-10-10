У Украины будет больше боевых дронов: в Кабмине приняли важное решение

Украина должна нарастить производство ударных беспилотников – правительство упростило процедуру ввоза сырья для их производства. В частности, расширен список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: целью является обеспечить потребности Украины в беспилотниках, а также нарастить их выпуск внутри страны.

"Мы сняли бюрократические препятствия для закупок украинских дронов. Сегодня отдельным постановлением упрощаем импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше", – рассказал глава правительства.

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Налоги на ввоз составляющих для дронов отменили

Ранее же в Украине окончательно решили отменить пошлины и налог на добавленную стоимость (НДС) при ввозе комплектующих и материалов для сборки беспилотных летательных аппаратов. Что должно поддержать производство дронов в стране. Соответствующие законы предполагают:

Отмену на время военного положения ввозных пошлин и НДС на составляющие БПЛА для предприятий, которые непосредственно занимаются производством и ремонтом дронов.

Речь идет о материалах, узлах, агрегатах, оборудовании и комплектующих.

Что каждое предприятие, которое воспользуется льготой, будет обязано отчитаться об использовании ввезенных материалов.

При этом если будет установлено, что товары использовались не по назначению, компания потеряет льготу. После чего она будет обязана совершить все бюджетные платежи за уже ввезенные комплектующие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине отменили НДС и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

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