Угроза масштабного блэкаута: в Минэнерго рассказали, будут ли отключать электроэнергию по всей Украине

В настоящее время Украине не грозит масштабный блэкаут. Однако исключать такой возможности нельзя – ведь многое зависит от того, продолжит ли Россия наносить удары по украинской энергетике, и какой силы будут эти удары.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. Она отметила: чтобы восстановить энергосистему страны, энергетики работают круглосуточно.

"Пока речь не идет о введении графиков для всей Украины. Но мы должны понимать, что мы не знаем планов врага и какими будут дальнейшие его атаки, насколько они будут масштабными и успешными для них с, к сожалению, последствиями для нас", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: пока произведенной в Украине электроэнергии хватает для покрытия внутренних потребностей. Поэтому применяется только коммерческий импорт ресурса – а аварийный нет.

Как готовиться к возможным отключениям света

В то же время, украинцев призывают максимально подготовиться к возможным массовым отключениям электроэнергии. В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Так, продукты прежде всего нужно запасать те, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ввели ограничения электроэнергии в Харькове и области. В других регионах графики не работают.

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