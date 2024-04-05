Отключение электроэнергии в Украине: где не будет света

В Украине ввели ограничения электроэнергии в Харькове и области. В областном центре остановили работу метро. При этом график будет действовать до 7 апреля. В других регионах графики не работают.

Одесса и Одесский район: графики ограничений не применяются, однако ситуация все еще сложная.

Энергетики продолжают круглосуточные ремонтные работы в Одессе. На сегодняшний день удается избежать ограничений потребления света. "Работоспособное оборудование "Укрэнерго" не может на 100% обеспечить потребности Одессы и Одесского района. Поэтому в случае увеличения потребления, возможно, снова будут применены ограничения. Просим потреблять электроэнергию разумно", – отметили в ДТЭК.

Харьков и область: действуют ограничения

Движение метрополитена Харькова 5 апреля приостановлено, это связано с ситуацией в энергосистеме. Из-за ночной атаки "Шахедов" 4 апреля в городе введены аварийные отключения электроэнергии. Часть населённых пунктов области также осталась без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба КП "Харьковский метрополитен".

Новый график почасовых отключений света будет действовать с 1 по 7 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго". "Энергогенерирующие предприятия значительно повреждены. Сейчас есть дефицит электроэнергии как по Харькову, так и по области. Работаем над тем, чтобы обеспечить светом и бытовых потребителей, и предприятия, и транспортную инфраструктуру, а также сократить время плановых отключений", – заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Запорожская и Сумская области: графики не ввели

Продолжаются восстановительные работы.

Ранее в Харькове во время ликвидации последствий ночного обстрела дронами пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Также в Сумской области во время бомбардировки населенного пункта Самотоевка от взрыва авиабомбы получил смертельные ранения 47-летний работник Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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