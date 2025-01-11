'Угроза экологии и возможность атаковать Украину': Зеленский призвал остановить 'теневой флот' РФ после инцидента с танкером Eventin

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия своим теневым танкерным флотом не просто ставит под угрозу экологию, но и получает возможность ракетными ударами убивать людей в Украине. Его следует остановить, чтобы остановились удары и угрозы со стороны государства-агрессора.

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Об этом Зеленский написал на своем аккаунте в сети X. Так он прокомментировал инцидент в Балтийском море, где танкер Eventin с почти 100 тысячами тонн российской нефти потерял управление и был взят на буксир.

Глава государства назвал поврежденный танкер РФ – очевидной угрозой природной среде моря и всему побережью. Он является "нефтяной бомбой", которая, к счастью, не сдетонировала, подчеркнул Зеленский. Однако президент добавил, что Москва использует сотни таких "бомб", и каждая из них представляет угрозу.

"Каждый день Россия обстреливает Украину, и деньги на свои ракеты, ударные дроны, управляемые авиабомбы она зарабатывает, в частности, этим своим танкерным флотом. Россия ставит под угрозу экологию именно для того, чтобы иметь возможность убивать людей", – написал глава государства.

Президент выразил благодарность всем странам и лидерам, которые действуют против всех форм российских заработков, которые обогащают Путина и позволяют ему вести войну и дестабилизировать Европу и другие части мира.

"Но нужно больше таких действий. Российский танкерный флот должен остановиться, чтобы остановились российские удары и угрозы", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января, в Балтийском море танкер Eventin с российской нефтью потерял управление и дрейфовал в течение нескольких часов. Он сел на мели у немецкого острова Рюген с 99 тысячами российской нефти.

Eventin везет нефть из российской Усть-Луги в египетский Порт-Саид, порт на Суэцком канале. Этот танкер входит в российский "теневой флот", который перевозит нефть в обход санкций.

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