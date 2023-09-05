Удар по "Газпрому", Сбербанку, РЖД: немецкий IT-гигант SAP уходит из России

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP окончательно уходит из России – до конца 2023 года компания прекратит поддержку своих продуктов в этой стране. На пике компания занимала 60% российского рынка систем управления предприятиями, а ее клиентами были почти все крупные компании РФ.

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В частности, на SAP продолжают "сидеть" такие гиганты как "Газпром", Сбербанк, "Норникель" и РЖД (Русские железные дороги), сообщают росСМИ. "Из-за глубокой интеграции этого ПО его замена часто равносильна остановке деятельности", – объяснили там важность ПО SAP для российских компаний.

Российские компании полностью отключат от SAP

SAP начала рассылать своим российским клиентам уведомления об отключении их от поддержки своего ПО. В них она отмечает:

отключение произойдет до 31 декабря 2023 года;

до истечения полного срока контрактов у россиян будет доступ только к использованию облачных сервисов SAP.

Удар по компаниям РФ

Тем временем, российские клиенты разработчика уже начали передавать техподдержку своих систем локальными IT-компаниям. Одной из них может стать "Лаб СП", основанная бывшими сотрудниками SAP.

Впрочем, считают эксперты, полная замена продукции SAP пока невозможна. Ведь:

решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий;

полноценных аналогов нет.

Кроме того, это еще и дорого. Так, "одна лишь РЖД оценивала затраты на замену ушедших из РФ решений (не только SAP) в 6,4 млрд рублей".

Об уходе из России заявили еще 1,5 года назад

SAP официально объявила об уходе с российского и белорусского рынков еще в марте-2022. При этом компания сохранила поддержку существующих клиентов.

В декабре 2022 года бывшие сотрудники российского офиса SAP учредили ООО "Лаб СП". Которое, среди прочего, занимается поддержкой продуктов SAP.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным – впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет. По итогам первого полугодия 2023 года чистый убыток головной компании группы составил 255 млрд рублей. Причин несколько: сокращение экспорта газа в Европу и снижение экспортных цен на ресурс.

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