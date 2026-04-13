Учителям в Украине готовы платить больше 50 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка является в Украине серьезно востребованной. На кадровых порталах количество вакансий по ней составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

Так, школа английского языка ищет преподавателя для работы online. Платить готовы от 25 000 до 50 000 грн. Среди прочего обещают "гибкость в выборе количества часов нагрузки".

Учебный центр предлагает учителю английского языка от 10 000 до 60 000 грн. Заниматься нужно будет:

Проведением индивидуальных, парных занятий по изучению английского языка согласно учебной программе.

Подготовкой и проведением уроков с использованием различных методик и материалов.

Коррекцией и оценкой работ студентов.

Ведением отчетности о прогрессе студентов.

Тестовый центр международных экзаменов готов платить от 28 000 до 55 000 грн учителю английского языка. От кандидата, среди прочего, ожидают:

высокий уровень владения английским языком;

грамотную устную и письменную коммуникацию;

пунктуальность;

умение работать как самостоятельно, так и в команде.

Кого работодатели ищут чаще всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов для поиска работы, в 2026 году рынок труда Украины будет оставаться дефицитным. А потому, констатируется, работодатели будут искать работников даже без опыта.

Вместе с тем, подчеркивается, зарплаты будут расти неравномерно. А ключевыми трендами будут:

дистанционная работа;

поддержка психологического здоровья;

интеграция ветеранов.

В целом, отмечается, наиболее ощутимая нехватка работников в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и производстве. В связи с чем, утверждается, работодатели вынуждены предлагать лучшие условия труда, переквалификационные программы и даже привлекать работников из других стран.

Кроме того, признают специалисты, рост конкуренции за дефицитные кадры ведет к снижению требований к образованию и опыту. Это открывает новые возможности для соискателей работы без опыта.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине готовят новые трудовые правила – правительство уже одобрило проект Трудового кодекса. Заявленная цель таких решений – сделать рынок труда более гибким, современным и удобным как для работников, так и для бизнеса.

