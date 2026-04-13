Учителям в Украине готовы платить больше 50 тысяч: какой предмет нужно преподавать
Профессия учителя английского языка является в Украине серьезно востребованной. На кадровых порталах количество вакансий по ней составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.
Так, школа английского языка ищет преподавателя для работы online. Платить готовы от 25 000 до 50 000 грн. Среди прочего обещают "гибкость в выборе количества часов нагрузки".
Учебный центр предлагает учителю английского языка от 10 000 до 60 000 грн. Заниматься нужно будет:
- Проведением индивидуальных, парных занятий по изучению английского языка согласно учебной программе.
- Подготовкой и проведением уроков с использованием различных методик и материалов.
- Коррекцией и оценкой работ студентов.
- Ведением отчетности о прогрессе студентов.
Тестовый центр международных экзаменов готов платить от 28 000 до 55 000 грн учителю английского языка. От кандидата, среди прочего, ожидают:
- высокий уровень владения английским языком;
- грамотную устную и письменную коммуникацию;
- пунктуальность;
- умение работать как самостоятельно, так и в команде.
Кого работодатели ищут чаще всего
В то же время, по данным одного из кадровых порталов для поиска работы, в 2026 году рынок труда Украины будет оставаться дефицитным. А потому, констатируется, работодатели будут искать работников даже без опыта.
Вместе с тем, подчеркивается, зарплаты будут расти неравномерно. А ключевыми трендами будут:
- дистанционная работа;
- поддержка психологического здоровья;
- интеграция ветеранов.
В целом, отмечается, наиболее ощутимая нехватка работников в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и производстве. В связи с чем, утверждается, работодатели вынуждены предлагать лучшие условия труда, переквалификационные программы и даже привлекать работников из других стран.
Кроме того, признают специалисты, рост конкуренции за дефицитные кадры ведет к снижению требований к образованию и опыту. Это открывает новые возможности для соискателей работы без опыта.
