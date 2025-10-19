Учителям в Украине готовы платить 50 тысяч и больше: какой предмет нужно преподавать

В Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

В частности, онлайн-школа английского языка ищет преподавателя на зарплату от 28 000 до 55 000 грн. Среди требований:

Опыт преподавания английского языка на уровнях C1-C2 не менее 2 лет.

Полное высшее образование в сфере филологии, лингвистики, педагогики или смежных специальностей.

Подтвержденный уровень английского C2 (Proficiency) по международному экзамену (Cambridge CPE, IELTS 9.0, TOEFL iBT 115+).

Другая школа готова платить учителю от 30 000 до 60 000 грн. От соискателя требуется:

Свободное владение английским на минимальном уровне B2+.

Опыт преподавания (будет преимуществом).

Школа иностранных языков ищет преподавателя на зарплату от 30 000 до 50 000 грн. Требуемій уровень знания языка – минимум С1.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

В то же время, по данным Нацбанка, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

"Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников. Предприятия других секторов ожидали сокращения персонала", – констатировали в регуляторе.

В частности, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 77%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 14%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 14%, что в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 84%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 9%, что почти в 1,3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кадровый голод в Украине больше всего ощущается среди рабочих специальностей – швей, сварщиков, слесарей, электромонтеров, а также врачей различного профиля. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, где предложений работы значительно больше, чем соискателей.

