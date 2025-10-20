У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

Отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. Согласно ему, покупатели имеют право рассчитываться банкнотами и монетами любого номинала без исключений, поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

Видео дня

Об этом рассказали эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для выдачи сдачи.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

В то же время, подчеркивается, требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя. Так же следует расценивать требование определенной суммы.

Что запрещено делать охранникам

Кроме того, рассказали специалисты, в супермаркетах и магазинах охранники часто работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы. Соответственно, они:

не являются сотрудниками самих торговых точек;

не имеют законного права требовать от покупателей компенсацию за поврежденный товар.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: если охранник настаивает на оплате, покупателю следует настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы доказать свою невиновность.

Впрочем, признают специалисты, это не всегда дает нужный результат. Поэтому в таком случае лучше вызвать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Европа агрессивно "заваливает" украинские супермаркеты своим сыром. По оценкам аналитиков, в сентябре доля импортного сыра на местном рынке рекордно выросла – до показателей допандемийного периода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!