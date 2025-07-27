У украинцев исчезает пенсионный стаж: почему недосчитывают годы работы и как это исправить

В Украине все больше пенсионеров сталкиваются с проблемой исчезновения части стажа из-за старых документов или неуплаты ЕСВ работодателями после 2004 года. Потерянные годы можно восстановить через справки, архивы или даже свидетельства, но действовать нужно вовремя и настойчиво.

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Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Коробкин. По его словам, проблемы могут возникать как у тех, кто выходит на пенсию сейчас, так и у пенсионеров, которые уже получают выплаты.

Чаще всего это происходит при пересмотре пенсионных дел или при попытке оформить надбавки за дополнительный стаж. Как объясняет Коробкин, причины делятся на две большие группы:

до 2004 года – трудовой стаж мог не засчитаться из-за неточностей в документах или трудовых книжках. Часто это касается людей, которые работали в колхозах, учреждениях без четкой кадровой документации или не имели надлежащего подтверждения о выполнении норм;

– трудовой стаж мог не засчитаться из-за неточностей в документах или трудовых книжках. Часто это касается людей, которые работали в колхозах, учреждениях без четкой кадровой документации или не имели надлежащего подтверждения о выполнении норм; после 2004 года — критическое значение имеет уплата работодателем единого социального взноса (ЕСВ). Если взнос не был уплачен, даже официальная работа может не попасть в страховой стаж.

Коробкин привел пример для понимания, 88-летний Михаил Шевчук с Тернопольщины обратился с жалобой: при первичном оформлении пенсии в 1998 году ему хватило 25 лет стажа. Теперь, при пересмотре дела, оказалось, что нужно уже 35, а Пенсионный фонд считает только 31. Из 44 лет реального стажа исчезли 13 лет.

Это типичный пример для многих пенсионеров, которые оформляли пенсию по старым законам. Ранее минимальный стаж для выхода на пенсию был 25 лет для мужчин и 20 – для женщин. Но с 2018 года ситуация изменилась – теперь нужно не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 для женщин, чтобы получить полную пенсию. По словам эксперта, восстановить утраченные годы возможно, хотя процесс и сложный:

собрать справки с места работы , если учреждение еще существует;

, если учреждение еще существует; получить копии документов из государственных архивов;

в крайнем случае предоставить показания свидетелей, которые работали с вами одновременно и могут это подтвердить документально.

Пенсионеры также могут проверить свои начисления через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или обратившись в отделение ПФУ. В случае выявления неточностей можно подать заявление на уточнение или перерасчет пенсии.

Несмотря на существующие трудности, в Украине ведется работа над реформированием пенсионной системы и повышением прозрачности. Пересмотр пенсионных дел часто выявляет "скрытый" стаж, позволяющий начислить надбавки. Особенно это касается тех, кто имеет сверхурочный стаж или продолжал работать после достижения пенсионного возраста.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 2026-го для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет стажа. Норма по стажу возрастет на 12 месяцев: в этом году необходимо иметь не менее 32 лет стажа.

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