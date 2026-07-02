У Temu появился европейский соперник: что известно о маркетплейсе

Польский Allegro – главный европейский конкурент Temu и Amazon – планирует открыть доступ для покупателей из Украины. Платформа работает как классический маркетплейс: здесь торгуют тысячи независимых продавцов, а не сама платформа. Из-за этого цены часто ниже, но качество товаров, гарантия и сроки доставки полностью зависят от конкретного магазина.

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Allegro, как сообщали польские медиа, в частности Wiadomosci Handlowe, будет выходить на украинский рынок поэтапно. Сначала украинцы смогут заказывать товары у польских и других продавцов из ЕС с доставкой в Украину.

Логистику якобы взяла на себя "Новая почта". Такое партнерство позволит доставлять посылки из-за рубежа без строительства собственных складов в Украине.

Сама компания Allegro пока не публиковала официального графика развития в Украине. Польские медиа предполагают: следующим шагом станет допуск к платформе украинских продавцов. Однако точных сроков компания до сих пор не раскрывает.

Чем Allegro отличается от Temu

Allegro – лидер польского рынка и одна из крупнейших площадок электронной коммерции в Центральной Европе. Компания заявляет о более чем 20 миллионах активных клиентов.

Платформа объединяет миллионы товарных предложений в различных категориях – от электроники и одежды до товаров для дома и автомобиля. Основной рынок компании – Польша, где Allegro на протяжении длительного времени удерживает лидирующие позиции в сегменте электронной коммерции.

При этом, если Temu в основном доставляет товары напрямую из Китая, Allegro объединяет европейских продавцов. Для покупателя это означает более быструю доставку, понятные правила возврата и защиту в соответствии с законодательством ЕС.

Но Allegro – это не обычный интернет-магазин. Каждый товар, как и на Temu или Amazon, покупается у конкретного продавца.

Означает ли это, что покупать на Allegro абсолютно безопасно? Не совсем. Тот факт, что платформа зарегистрирована в Европе, не застрахует от недобросовестных продавцов. На Allegro торгуют компании из разных стран. Поэтому покупателям рекомендуют соблюдать простые правила:

всегда проверять рейтинг продавца;

читать отзывы других покупателей;

внимательно изучать условия доставки и возврата товара;

оплачивать покупки картой с защитой платежей или использовать виртуальную карту для безопасных расчетов.

Почему у Temu появился конкурент в ЕС

Появление Allegro как европейской альтернативы совпало по времени с жестким давлением регуляторов ЕС на китайские маркетплейсы. Еще в октябре 2024 года Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении Temu в соответствии с Актом о цифровых услугах (Digital Services Act).

В конце мая 2026 года расследование завершилось, и Европейская комиссия оштрафовала Temu на 200 млн евро за нарушение требований Digital Services Act. Регулятор пришел к выводу, что компания ненадлежащим образом оценивала риски продажи незаконных и опасных товаров, а проведенные проверки показали высокую вероятность того, что покупатели могли столкнуться с продукцией, не соответствующей требованиям безопасности ЕС.

Речь идет, в частности, о зарядных устройствах, не прошедших базовые испытания на электробезопасность, а также о детских игрушках, содержащих опасные химические вещества или создающих риск удушья. В то же время Temu не согласилась с решением Еврокомиссии, назвав штраф несоразмерным, и заявила, что уже усилила систему контроля и сотрудничает с регулирующими органами.

На этом фоне появление Allegro в качестве альтернативы Temu приобретает особое значение для покупателей в Европе. Речь идет не только о ценовой конкуренции, но и о разнице в модели работы: европейские маркетплейсы действуют в рамках более жесткого регулирования, с требованиями к безопасности продукции, прозрачности продавцов и процедурам возврата. Для потребителей это означает более предсказуемые правила покупки, а для регулирующих органов – снижение рисков массового попадания на рынок товаров, не соответствующих стандартам ЕС.

Что еще стоит знать украинцам

Заказы на иностранных сайтах регулируются таможенным законодательством Украины. Если общая стоимость заказа превышает установленный беспошлинный лимит, будут применяться НДС и таможенные сборы. Их, кстати, планируют ввести для всех без исключения международных коммерческих посылок.

Официальная гарантия на товары, приобретенные за рубежом, часто не действует в Украине. Прежде чем покупать дорогую технику или электронику, обязательно нужно проверить, возьмутся ли за ее ремонт местные сервисные центры.

Отдельный риск связан с возвратом товаров. Даже на европейских платформах условия сервисного обслуживания зависят от конкретного продавца и страны отправления.

Также стоит учитывать различия в сроках доставки. Один и тот же товар на маркетплейсе может отправляться как со склада в Польше, так и из других стран ЕС, что влияет на скорость получения заказа.

Финансовый аспект тоже имеет значение. Эксперты советуют использовать карты с защитой онлайн-платежей или виртуальные карты для минимизации рисков в случае спорных транзакций. Кроме того, рекомендуется проверять политику платформы в отношении возврата средств и открытия споров с продавцом.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Польша планирует стимулировать свои компании к более активному выходу на украинский рынок. Там считают послевоенное восстановление Украины уникальной возможностью для бизнеса и инвестиций.

Одним из самых ожидаемых выходов на украинский рынок станет появление сети дискаунтеров Pepco. Компания официально подтвердила запуск своих первых магазинов в Украине уже во второй половине 2026 года.

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