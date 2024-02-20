У российского "Газпрома" отобрали шикарную виллу во Франции: как выглядит арестованный особняк. Фото

Французские власти наложили арест на виллу Maria Irina в поселке Рокбрюн-Кап-Мартен возле Монте-Карло. Этот дом оценочной стоимостью 120 млн евро официально принадлежит российско-армянскому миллионеру Самвелу Карапетяну, однако следователи во Франции установили, что истинным владельцем является компания "Газпром Нефть" – "дочка" российского нефтегазового гиганта "Газпрома".

Как сообщает Le Monde, решение об аресте было принято еще 12 февраля. Речь идет о замораживании права собственности на саму виллу, а также акции компании-владельца Maritime Villa Holding SNC.

На территории имения расположены главный дом, три бассейна, теннисный корт и вертолетная площадка. Ранее местные жители знали его под названием Villa del Mare, но российский владелец переименовал его в Villa Maria Irina.

Пока идет расследование, вилла будет находиться под контролем Агентства по управлению и возвращению арестованных и конфискованных активов (Agrasc). В случае решения суда, ее могут конфисковать и продать.

Карапетян, который находится под санкциями в Украине, но не в ЕС, стал владельцем виллы в 2016 году. Однако отдел парижской прокуратуры Junalco, занимающийся борьбой с организованной преступностью, считает, что эта сделка была недействительной.

Согласно документам, проанализированным Le Monde, Карапетян купил у "Газпром нефти" акции компании Maritime Villa Holding SNC, владеющей недвижимостью, благодаря кредиту на 115 млн евро. Этот кредит был выдан Газпромбанком, который принадлежит "Газпрому" и Юрию Ковальчуку, близкому соратнику Владимира Путина. Более того, кредит был предоставлен российским банком в обмен на залог той самой виллы.

К слову, Карапетяну принадлежит крупная компания по развитию коммерческой недвижимости "Ташир Холдинг", которая долгое время является партнером "Газпрома". "Ташир" также имеет государственные контракты на освещение центральных улиц Москвы.

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