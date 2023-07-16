У кого увеличились зарплаты в Украине и в каких областях платят больше всего: озвучены суммы
В Украине в июне продолжился рост средней зарплаты – еще на 500 грн. Так, за первую половину года средняя зарплата увеличилась на 13% – с 15 тыс. до 17 тыс. грн.
Среди областей зарплата выросла в Киевской (с 18,2 тыс. до 18,7 тыс. грн), Львовской (с 16 тыс. до 16,7 тыс. грн), Одесской (с 16 тыс. до 16,2 тыс. грн) и Харьковской (с 15 тыс. до 16 тыс. грн). Об этом свидетельствуют данные кадрового портала.
Рост средней зарплаты на 5% в первый месяц лета зафиксирован по таким категориям:
- "Культура, музыка, шоу-бизнес" (с 16 тыс. до 17 тыс. грн);
- "Администрация, руководство среднего звена" (с 17,5 тыс. до 18,5 тыс. грн);
- "Сельское хозяйство, агробизнес" (с 18 тыс. до 19 тыс. грн.);
- "Строительство, архитектура" (с 19 тыс. до 20 тыс. грн);
- "Транспорт, автобизнес" (с 21,5 тыс. до 22,5 тыс. грн).
Топ-10 самых высоких средних зарплат по профессиям (не руководителей, не по ИТ):
- 55 тыс. грн – медиабаер;
- 40 тыс. грн – водитель-международник;
- 35 тыс. грн – эндодонтист, руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами;
- 34 тыс. грн – бизнес-аналитик;
- 32,5 тыс. грн – рихтовщик, риелтор;
- 31,5 тыс. грн – 3D-визуализатор;
- 31 тыс. грн – координатор по сбыту;
- 30 тыс. грн – автомеханик, дизелист, региональный менеджер, технолог мебели;
- 29 тыс. грн – курьер по авто;
- 28 тыс. грн – автоэлектрик, менеджер по развитию.
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