У кандидатов в апелляционные суды нашли сомнительное имущество и бизнес в РФ: что известно

В Украине среди кандидатов в апелляционные суды обнаружили по меньшей мере четырех человек с сомнительным состоянием, заниженной стоимостью недвижимости, бизнес-связями с РФ и признаками плагиата. Речь идет, в частности, об Анне Пономаревой, Руслане Раимове, Павле Полищуке и Николае Морозе, кандидатуры которых 16 декабря все равно будет рассматривать Высший совет правосудия (ВСП).

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК). В частности, Анна Пономарева претендует на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

В то же время она является женой члена ВСП Дмитрия Лукьянова, что уже само по себе вызывает вопрос потенциального конфликта интересов. В 2017 году Пономарева задекларировала приобретение нежилого здания в Мариуполе площадью более 1500 м² за 250 664 грн – фактически по 158 грн за квадратный метр. Такая цена выглядит нереалистично даже для довоенного рынка.

Кроме того, кандидат является бенефициарным владельцем четырех юридических лиц, три из которых зарегистрированы или работают на временно оккупированных территориях. Одна из компаний уже после начала полномасштабной войны была перерегистрирована по российскому законодательству ее братом, который выехал из Украины и имеет гражданство РФ.

Отдельно внимание привлекает и то, что, имея 1 млн грн наличных и пользуясь квартирой в Ривне как "благотворительной помощью", Пономарева оформила статус ВПЛ и получила 80 тыс. грн государственной поддержки в 2022 году.

Также среди кандидатов в Седьмой апелляционный административный суд есть Руслан Раимов, который в 2019 году вместе с женой приобрел в Виннице дом площадью 142,9 м² и земельный участок за 500 тыс. грн (около $19 тыс.). Для сравнения: рыночная цена аналогичных объектов стартует от $160 тыс.

Согласно декларациям, официальных доходов для такой покупки даже по заниженной цене кандидат не имел. Дополнительные вопросы вызывает тот факт, что Раимов и его жена имеют российские идентификационные коды и в 2014-2019 годах работали в РФ.

Сам Раимов был директором ООО "Вингидротрейд" в Воронеже, а его жена возглавляла другое российское предприятие. Кроме того, она является владелицей компании в Кыргызстане, которая может использоваться для торговли с РФ и потенциального обхода санкций. Также Раимов ранее работал в одном подразделении НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).

Павел Полищук, который претендует на должность судьи Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, в 2016 году задекларировал сразу два столичных помещения общей площадью более 154 м² стоимостью 4,3 млн грн, автомобиль BMW 520 за 600 тыс. грн, а также $87 тыс. и 750 тыс. грн наличными.

При этом его официальный доход составил лишь 15 тыс. грн в 2016 году и чуть более 33 тыс. грн в 2017-м. Такое финансовое несоответствие вызывает серьезные сомнения относительно происхождения имущества. Кроме того, Полищук является ответчиком по делу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который требует взыскать с него более 300 млн грн убытков, связанных с ликвидацией "Экспобанка".

Николай Мороз – кандидат в Северный апелляционный хозяйственный суд и действующий член ВСП. В 2012 году он приобрел Mercedes-Benz ML 250 CDI за более 500 тыс. грн, а вместе с женой две квартиры в Харькове общей стоимостью 436 тыс. грн.

В то же время его суммарная официальная зарплата за 2000-2012 годы составляла менее 300 тыс. грн, что ставит под сомнение возможность таких покупок. Отдельно в заключении Общественного совета добропорядочности указаны признаки плагиата в диссертации Мороза. Вероятным источником заимствований называют российское научное издание, напечатанное в Москве в 1999 году.

