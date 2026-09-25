У абонентов "Киевстара" осталось 4 дня: какую услугу отключат 29 сентября

Новых корпоративных клиентов мобильного оператора "Киевстар" ждут изменения – с 29 сентября они не смогут подключить скидку на тариф по специальному предложению "Бизнес-старт". Вместо этого предприятиям и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) предложат специальную цену за каждый подключенный номер.

Видео дня

Об этом сообщили в "Киевстаре". "С 29 сентября 2026 года мы закрываем специальное предложение "Бизнес-старт" для новых бизнес-клиентов", – гласит заявление компании.

"Бизнес-старт" – это акционная программа для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые впервые переходят на корпоративные тарифы оператора. Она предоставляла 35% скидки на абонентскую плату в течение первых шести месяцев пользования, то есть клиенты могли оплачивать следующие пакеты:

"На связи" – 260 в месяц вместо 400 гривен ;

; "На связи Безлимит" – 390 вместо 600 гривен ;

; "На связи Безлимит+" – 650 вместо 1000 гривен

В то же время в компании отметили, что для действующих абонентов условия "Бизнес-старта" не изменятся – то есть скидку они не потеряют, пока не истечет расчетный срок действия специального предложения.

Что придет вместо этого.

В "Киевстаре" отметили, что решили закрыть акционное предложение по результатам "анализа потребностей бизнеса". А чтобы услуги и сервисы оператора соответствовали запросам рынка, корпоративным клиентам предложат новую программу "Покупай больше".

"Новое специальное предложение"Покупай больше" станет доступным с 29 сентября 2026 года. С его помощью наши абоненты смогут получить скидку на ежемесячную абонентскую плату за каждый подключенный номер", – пояснили в компании.

Подробнее о новом предложении обещают сообщить 29 сентября.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны в Украине тарифы на мобильную связь выросли в несколько раз. И хотя отдельные участники рынка утверждают, что даже цену в 400 грн не следует считать высокой, в экспертных кругах всё громче звучит мнение, что размер тарифов достиг предела. В частности, телеком-аналитик Александр Глущенко уверен, что у операторов фактически уже нет возможности для дальнейшего повышения тарифов, поскольку объяснять длительный рост цен будет все сложнее, даже с учетом всех трудностей, с которыми сталкиваются операторы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!