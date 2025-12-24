Цены взлетели на 20% за неделю: сколько стоит 1 кг огурцов в Украине перед Рождеством
В Украине стремительно дорожают огурцы – в течение недели цены взлетели в среднем на 20%. Впрочем, такая ситуация является традиционной в предновогодний период и связана с недостаточным предложением овоща и ажиотажем перед праздниками.
Об этом сообщили в EastFruit. Эксперты отметили, что большинство украинских тепличных комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки импортной продукции, в частности из Турции, являются нестабильными.
Какова ситуация на рынке
- Накануне новогодних праздников спрос на огурцы в украинских супермаркетах существенно вырос.
- Предложение местных овощей в Украине ограничено.
- Основной объем рынка – импортная продукция из Турции, где огурцы также существенно подорожали.
Ключевые игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время цены на тепличные овощи в Украине будут расти ускоренными темпами. Это связано с тем, что сейчас основная часть украинских тепличных хозяйств уже завершила сезон реализации.
В то же время оптовые компании и розничные сети начали формировать торговые запасы на новогодние праздники. Это провоцирует рост цен в этом сегменте в условиях ограниченного предложения.
Цены на огурцы
По состоянию на 23 декабря тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются к продаже по 110-140 грн/кг. Это в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее, и на 33% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
Между тем, по данным"Минфина" средняя стоимость огурцов в супермаркетах зависит от сорта и составляет 105-158 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что цены в крупнейших торговых сетях страны колеблются от 5,8 до 11 грн/кг:
- Megamarket – 143,80 грн/кг;
- "Сильпо" – 112,00 грн/кг;
- АТБ – 119,89 грн/кг;
- "Фора" – 119,00 грн/кг;
- Auchan – 139 грн/кг;
- Varus – 119,90 грн/кг;
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине подорожал картофель. В конце прошлой недели крупные сети супермаркетов продавали его в среднем по 16,45 грн/кг, что на 0,4 грн выше средней цены ноября. Между тем в экспертной среде ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость овоща продолжит расти.
