Цены вырастут вдвое: в Украине ожидается значительное удорожание популярного продукта

Из-за рекордного роста цен на какао на мировых рынках украинские потребители уже в ближайшие недели столкнутся со значительным подорожанием шоколада и какао на 50-70% Стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена килограмма тертого какао уже превысила 1000 гривен.

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Об этом в комментарии СМИ рассказали владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь и владелица интернет-магазина "CacaoGold" Марина Новикова. Эксперты считают, что подорожание станет заметным уже в ближайшие недели и коснется всех категорий товаров, от бюджетного шоколада до премиального.

Одной из основных причин является кризис в производстве какао-бобов в странах Западной Африки, которые обеспечивают большую часть мировых поставок сырья. достигли 25-летнего возраста, что значительно снизило их производительность, поскольку средняя продолжительность плодоношения какао-деревьев составляет 20-25 лет", – отмечает Бондарь.

Проблемы, по словам Бондаря, обострились в течение последних пяти лет, а кульминация кризиса пришлась на сезон 2023-2024 годов. увидим не раньше 2026-2027 годов", – добавляет он. Дополнительным фактором, что усложнив ситуацию, стали экологические ограничения на выращивание какао в сохранившихся лесных зонах, что сдерживает расширение плантаций.

Как подорожание отразится на ценах в Украине

В течение весны 2024 года цена какао-бобов выросла в три раза, но украинский рынок почувствовал это лишь с определенной задержкой благодаря имеющимся запасам. биржи достигла 11,5 тысячи долларов за тонну.

Игорь Бондарь отмечает, что в розничных магазинах Украины наибольшее удорожание будет заметным уже весной. .

Эксперт прогнозирует, что в течение ближайших трех недель цены на шоколад и какао в Украине могут вырасти на 50-70% по сравнению с осенью 2024 года. .Увеличение стоимости в гривнах ожидается на уровне 70% по сравнению с осенью", – добавляет Бондарь.

Как производители пытаются сдерживать цены

Из-за высокой себестоимости сырья производители вынуждены искать способы удешевления продукции. Представители отрасли отмечают, что все больше компаний переходят на производство шоколада с использованием заменителей и глазури вместо настоящего какао-масла.

"Цена за килограмм тертого какао уже на 150 гривен дороже по сравнению с прошлым годом. Теперь килограмм тертого у нас стоит 1000 гривен, и, вероятно, цена на шоколад тоже несколько вырастет", – отметила Новикова.

В последние годы на украинском рынке вырос спрос на более дешевые сорта шоколада, изготовленные с добавлением растительных жиров. даже если у них отсутствует какао-масло", – подытожила она.

Согласно прогнозам экспертов, если на мировых рынках продолжится удорожание "шоколадной пары" (какао-масло и тертое какао), цена плитки шоколада в Украине может вырасти в два раза. подняться до 80-85 гривен. Если же подорожает только "какао-пара" (порошок и жир для глазури), это не приведет к такому резкому скачку цен, хотя дешевые сорта шоколада также вырастут в цене на 30-40%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение следующих нескольких месяцев цены на украинские овощи вырастут на около 15%. Высокая стоимость продукции прошлого сезона объясняется неурожайностью, кроме того, себестоимость выращивания тепличных овощей тоже очень дорогая.

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